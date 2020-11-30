İki ilden yeni karantina haberleri geldi
|30 Kasım 2020 13:06
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HATAY
Hatay'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir caddede karantina başlatıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir caddede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Antakya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Üzümdalı Mahallesi'nde Kovid-19 vaka sayısının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Mustafa Harbutlu başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.
Toplantıda Üzümdalı Mahallesi'ndeki Merkez Caddesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Söz konusu cadde için karantina süresi zarfında giriş ve çıkışların kısıtlanması kararı verildi.
Açıklamada karantinanın uygulanacağı süre boyunca vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubu'nun destek vereceği belirtildi.
ADIYAMAN
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 235 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, son iki günde kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, son iki günde farklı mahallelerdeki 235 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
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