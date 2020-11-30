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Kılıçdaroğlu'na saldıran sanık: Nasıl olduğunu hatırlamıyorum
Ankara Çubuk'ta şehit cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıya ilişkin davanın ilk duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanık savunmasında olayın üzerinden çok zaman geçtiğini, nasıl olduğunu unuttuğunu söyledi
|30 Kasım 2020 12:50
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara'nın Çubuk ilçesinde 21 Nisan 2019 tarihinde şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin 36 sanığın yargılanmasına başlandı.
Çubuk Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Pandemi nedeniyle duruşma salonuna "kısıtlı sayıda" izleyicinin girmesine izin verildi.
''NASIL OLDUĞUNU UNUTTUM''
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti, hakimin "Olay nasıl oldu, anlat" sözüne "Unuttum, çok zaman geçti" diye yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise, Sarıgün'ün suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını kaydederek, sanığın "adam öldürmeye teşebbüs''ten yargılanması gerektiğini belirtti.
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