Karantina ihlali yapan kadın bankadan para çekmek isterken yakalandı
Zonguldak'ta karantina ihlali yapan kadın bankadan para çekmek isterken yakalandı
|30 Kasım 2020 12:53
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Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kadın, para çekmek amacıyla geldiği bankaya girmeye çalışırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Zülfiye B. (62) maaşını çekmek ve banka işlemleri için kent merkezindeki banka şubesine geldi.
Zülfiye B'ye banka girişinde güvenlik görevlilerince, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı.
Kadının karantinada olması gerektiğinin belirlenmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zülfiye B, gözlem altında tutulmak üzere yurda götürüldü.
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