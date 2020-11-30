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Karantina ihlali yapan kadın bankadan para çekmek isterken yakalandı

Zonguldak'ta karantina ihlali yapan kadın bankadan para çekmek isterken yakalandı
 30 Kasım 2020 12:53
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Karantina ihlali yapan kadın bankadan para çekmek isterken yakalandı

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kadın, para çekmek amacıyla geldiği bankaya girmeye çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zülfiye B. (62) maaşını çekmek ve banka işlemleri için kent merkezindeki banka şubesine geldi.

Zülfiye B'ye banka girişinde güvenlik görevlilerince, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı.

Kadının karantinada olması gerektiğinin belirlenmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zülfiye B, gözlem altında tutulmak üzere yurda götürüldü.
Anadolu Ajansı
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