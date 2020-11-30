1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Elvan: Büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz

Bakan Elvan: "Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz."
 30 Kasım 2020 12:57
+Aa- Yazdır
Bakan Elvan: Büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen yüzde 6,7'lik büyümede yurt içi talep artışının etkili olduğunu bildirdi.

Elvan, Twitter hesabından, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 6,7'lik artış kaydettiğini belirten Elvan, "Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu. Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Elvan, üretim ve teknoloji altyapılarını yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacaklarına dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek'
30 Kasım 2020 12:54		 BDDK'dan yeni normalleşme adımı
30 Kasım 2020 10:37
Üçüncü çeyrekte büyüme rakamları açıklandı
30 Kasım 2020 10:00		 Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı
30 Kasım 2020 09:26
Normalleşme ve reform söylemi yabancıyı cezbetti 20 milyar $ finansman
30 Kasım 2020 09:10		 Tarladan sofralara 'tatlı' yolculuk
29 Kasım 2020 21:31
Genç girişimciler yüzünü 'e-ticaret'e döndü
29 Kasım 2020 16:07		 Türkiye ile Katar iş dünyası arasında köprü kurulacak
29 Kasım 2020 16:05
Çanakkale Köprüsü'nün yüksekliği Eyfel Kulesi'ni geçti
29 Kasım 2020 15:45		 Bakan Pakdemirli açıkladı: 106 bin kişiye istihdam sağlanacak
29 Kasım 2020 15:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:52 - HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç'un acı günü13:43 - Deprem sonrası 'riskli yapı' olarak belirlenen belediye binası yıkılacak13:38 - Göktaşının atmosfere girişi böyle görüntülendi13:28 - Bu ilde 'yoğun bakımda yer kalmadı' iddialarına yalanlama13:22 - Meteoroloji bu illeri yarın için uyardı! Kar ve don bekleniyor13:15 - Nöbet muafiyeti kabul edilmeyen sağlıkçıyı mahkeme haklı buldu
13:12 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:10 - 6 ilimizde okul öncesi eğitimi uzaktan yapılacak13:08 - İş dünyası büyüme rakamlarına ne dedi?13:06 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi13:02 - Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı12:57 - Bakan Elvan: Büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz
12:54 - 'Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek'12:53 - Karantina ihlali yapan kadın bankadan para çekmek isterken yakalandı12:50 - Kılıçdaroğlu'na saldıran sanık: Nasıl olduğunu hatırlamıyorum12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:41 - Tokat'ta diş teknisyeni evinde ölü bulundu
12:38 - Kolonyada hileye dikkat: Ele sürüldüğünde anlaşılabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
20 ile seyahat yasağı getirilmesi planlanıyor
KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı
Eroin dolu araçta sürpriz isim: Kadir Şeker'in kurtardığı kadın
Kurallara uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
Başhekimden, o görüntülere tepki: Hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum!
Memur ve işçiler arasındaki 14 önemli fark
3 aydır virüs tedavisi gören Böcek'in ilk görüntüleri yayımlandı
Kabine bugün toplanıyor... Yeni tedbirler masada
Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli, görevde yükselme sözlü sınavdan 100 puan bekliyor
AFAD Başkanı'ndan tatbikat: Valim ilinizde deprem oluyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
koronavirüs test kuyruğu için ücret ödemek 2
maske festivalinin düzenlenmesi 2
işcep 2
Beni tüm gruplarınıza dahil edin 3
2021 yılbaşı sokağa çıkma yasağı 3
football manager 2021 1
federasyondan aradılar 2
zamanda yolculuk 1
hayalet şehir 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türkiye İstatistik Kurumu 40 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam