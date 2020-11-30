Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
|30 Kasım 2020 13:02
|+Aa- Yazdır
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Osman A. idaresindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde Mehmet Karadağ'ın kullandığı 26 ACN 301 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Mehmet Karadağ olay yerinde yaşamını yitirdi.
Karadağ yönetimindeki araçta bulunan ikisi çocuk 3 kişi ile diğer sürücü Osman A. ise yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kılıçdaroğlu'na saldıran sanık: Nasıl olduğunu hatırlamıyorum
30 Kasım 2020 12:50
|Tokat'ta diş teknisyeni evinde ölü bulundu
30 Kasım 2020 12:41
|Bursa'da cezaevi önünde işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı
30 Kasım 2020 12:37
|Pişkin hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa taş fırlattı
30 Kasım 2020 11:58
|Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
30 Kasım 2020 09:51
|İşe aldırma bahanesiyle arkadaşının kızına kabusu yaşattı
30 Kasım 2020 08:46
|Eski eşini arkadaşı olan kiralık katile öldürttü
30 Kasım 2020 08:42
|Devrilen traktörün altında kalan yaşlı çift öldü
30 Kasım 2020 08:20
|Kadın cinayetlerinde katilin profili
30 Kasım 2020 08:14
|Selfie keyfi kanlı bitti! Yaralılar var
30 Kasım 2020 07:46