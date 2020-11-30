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Nöbet muafiyeti kabul edilmeyen sağlıkçıyı mahkeme haklı buldu

Nöbet tutamaz diye raporu bulunan Manisalı ebenin raporu kabul edilmeyince Sağlık Sen Manisa Şubesi tarafından açılan davada sağlıkçının aldığı raporun ancak aynı kuvvette bir raporla bertaraf edilebileceğini Sağlık Bakanlığının Nöbet Muafiyet Komisyonunun kararının ise bu nitelikte olmadığına hükmederek sağlıkçının yaşadığı mağduriyeti giderdi.
 30 Kasım 2020 13:15
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Nöbet muafiyeti kabul edilmeyen sağlıkçıyı mahkeme haklı buldu

Nöbet tutamaz diye raporu bulunan Manisalı ebenin raporu kabul edilmeyince Sağlık Sen Manisa Şubesi tarafından açılan davada sağlıkçının aldığı raporun ancak aynı kuvvette bir raporla bertaraf edilebileceğini Sağlık Bakanlığının Nöbet Muafiyet Komisyonunun kararının ise bu nitelikte olmadığına hükmederek sağlıkçının yaşadığı mağduriyeti giderdi.

Yaşanan pandemi sürecinde izinleri iptal edilen sağlıkçıların tüm güçleriyle korona virüsle mücadele ederken bir yandan da bazı mağduriyetler yaşamaya başladığını vurgulayan Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, özellikle nöbet tutamaz raporu bulunan sağlıkçıların bu süreçte mağduriyet yaşadığını vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde sendika üyesi bir ebenin sağlık kurulundan aldığı nöbet tutamaz raporunun hastane tarafından bakanlığa gönderilmesinin ardından raporun kabul edilmemesi üzerine Manisa 2. İdare Mahkemesine dava açtıklarını kaydeden Irgatoğlu, "Nöbet muafiyetine ilişkin sağlık kurulu raporunun aksi yine aynı kuvvette olan bir başka sağlık kurulu raporu ile ispatlanabilir. Bu itibarla Sağlık Bakanlığı Nöbet Muafiyeti Değerlendirme Komisyonunun aksi yöndeki kanaatine itibar edilemez. Manisa ilinde ebe olarak görev yapan üyemizin aldığı nöbet muafiyetine ilişkin sağlık kurulu raporunun Sağlık Bakanlığı Nöbet Muafiyeti Komisyonu tarafından kabul edilmemesi işleminin iptali talebiyle ikame etmiş olduğumuz davada Manisa 2. İdare Mahkemesi talebimiz doğrultusunda karar vererek: sağlık kurulu raporlarının ancak bu kuvvette olan bir başka raporla bertaraf edilebileceğine, Sağlık Bakanlığı Nöbet Muafiyeti Komisyonu kararının ise bu nitelikte olmadığına hükmetmiştir. Aynı durumda birçok üyemiz ve sağlık çalışanı mağduriyet yaşıyor. Sendika olarak her türlü sağlık problemi ile ve özellikle de bu dönemde pandemi ile mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarının her daim yanında olacağız." dedi.
İhlas Haber Ajansı
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