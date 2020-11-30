Meteoroloji bu illeri yarın için uyardı! Kar ve don bekleniyor
|30 Kasım 2020 13:22
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Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimleri ile Kırklareli'nin yükseklerinde yarın karla karışık yağmur ve kar, Muğla ve Antalya'nın kıyı kesimi, Düzce, Zonguldak, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Muğla ve Antalya'nın kıyı kesimleri, Düzce, Zonguldak, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak öngörülüyor.
Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimleri ile Kırklareli'nin yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
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