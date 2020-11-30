Göktaşının atmosfere girişi böyle görüntülendi
Japonya'nın Hyogo eyaletinde bir gök taşının atmosfere girdiği anda ateş topuna dönüşerek düşme anı sosyal medyada viral oldu.
|30 Kasım 2020 13:38
|+Aa- Yazdır
Japonya'nın Hyogo eyaletinde bir gök taşının atmosfere girdiği anda ateş topuna dönüşerek düşme anı sosyal medyada viral oldu.
Japonya'nın Hyogo eyaletinde bir göktaşının atmosfere girdiği anda ateş topuna dönüşerek düşme anı sosyal medyada viral oldu.Japon medyası olaya ilişkin, Mie, Aiçi ve ülkenin diğer batı kesimlerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı.Yere düşerken birkaç saniye içinde güçlü ışık saçan göktaşı,sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
DOLUNAY KADAR PARLAK
Hyogo Eyaletindeki Akashi Belediye Planetaryumu Müdürü Takeshi Inoue, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kadar parlak olması nadir bi durum. Işık patlamasının dolunay kadar parlak olduğuna inanıyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki koridor Tahran'ı endişelendiriyor
30 Kasım 2020 12:31
|Almanya Atina'nın suçlarına ortak
30 Kasım 2020 08:08
|NATO harekatında uçaklı taciz
30 Kasım 2020 07:51
|Trump: Joe Biden 80 milyon oy almadı, inanmıyorum
29 Kasım 2020 22:34
|Karabağ'da kurtarılan bölgeler mayından temizleniyor
29 Kasım 2020 15:44
|Fransa'da, Merkez Bankası ateşe verildi
28 Kasım 2020 21:51
|Yunanistan ateşle oynuyor: Girit'te S-300 test edildi
28 Kasım 2020 21:22
|Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor
28 Kasım 2020 17:33
|Pfizer/BioNTech aşısının ilk parti dağıtımına başlandı
28 Kasım 2020 17:03
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 61 milyon 988 bini geçti
28 Kasım 2020 10:10