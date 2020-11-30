1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Deprem sonrası 'riskli yapı' olarak belirlenen belediye binası yıkılacak

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra "riskli yapı" olduğu tespit edilen Bergama Belediyesi hizmet binasının yıkılmasına karar verildi.
 30 Kasım 2020 13:43
+Aa- Yazdır
Deprem sonrası 'riskli yapı' olarak belirlenen belediye binası yıkılacak

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra "riskli yapı" olduğu tespit edilen Bergama Belediyesi hizmet binasının yıkılmasına karar verildi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı açıklamada, deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talimatları doğrultusunda teknik personelle yaptıkları kontrollerde binanın taşıyıcı sisteminde çatlaklar oluştuğunu gördüklerini belirtti.

Performans analizi sonucu binanın "riskli yapı" olduğunun tespit edildiğini bildiren Koştu, "Binanın kullanılmaya devam edilmesi can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir" sonucunun kendilerine gönderildiğini ifade etti.

Koştu, şunları kaydetti:

"Depremden ders almamız gerekiyor. Riskli yapıları depremin yıkmasını beklemek cinayettir. Depremden sonra gördük ki kamu binalarımızın ayakta kalması depremzede vatandaşlarımıza ve depremden hasar gören binalarımıza müdahale ve yardım götürme açısından önem arz ediyor.

Günlük olarak 500-600 kişinin kullandığı binamızda personelimizin ve halkımızın vebali üzerimizde olacağı için hiçbir canı riske etmek istemiyoruz. Yeni bina yapılıncaya kadar nerede geçici olarak hizmet vereceğimize henüz karar karar vermedik. Bir hafta içinde yeni bir yer bulup hizmet binamızı taşıyacağız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ilde 'yoğun bakımda yer kalmadı' iddialarına yalanlama
30 Kasım 2020 13:28		 Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar bir yanı kış
29 Kasım 2020 21:37
Korona bir aileyi yok etti: 15 günde 5 ölüm
29 Kasım 2020 14:56		 Şanlıurfa Büyükşehir'den 'Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı' iddiasına yanıt
29 Kasım 2020 14:46
İki ilin ekmek kavgası
29 Kasım 2020 14:06		 Sağlıkçı, jandarma ve polis omuz omuza 7/24 korona mücadelesinde
29 Kasım 2020 12:04
Hem karantinayı, hem kısıtlamayı ihlal etti
29 Kasım 2020 11:47		 Bölge Müdürlüğü korona önlemi olarak hizmetlerini çadırda veriyor
29 Kasım 2020 11:33
İki şehire kar uyarısı
29 Kasım 2020 11:13		 Sokağa çıkma yasağında otomobil yarışı için buluştular
29 Kasım 2020 10:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:52 - HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç'un acı günü13:43 - Deprem sonrası 'riskli yapı' olarak belirlenen belediye binası yıkılacak13:38 - Göktaşının atmosfere girişi böyle görüntülendi13:28 - Bu ilde 'yoğun bakımda yer kalmadı' iddialarına yalanlama13:22 - Meteoroloji bu illeri yarın için uyardı! Kar ve don bekleniyor13:15 - Nöbet muafiyeti kabul edilmeyen sağlıkçıyı mahkeme haklı buldu
13:12 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:10 - 6 ilimizde okul öncesi eğitimi uzaktan yapılacak13:08 - İş dünyası büyüme rakamlarına ne dedi?13:06 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi13:02 - Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı12:57 - Bakan Elvan: Büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz
12:54 - 'Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek'12:53 - Karantina ihlali yapan kadın bankadan para çekmek isterken yakalandı12:50 - Kılıçdaroğlu'na saldıran sanık: Nasıl olduğunu hatırlamıyorum12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:41 - Tokat'ta diş teknisyeni evinde ölü bulundu
12:38 - Kolonyada hileye dikkat: Ele sürüldüğünde anlaşılabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
20 ile seyahat yasağı getirilmesi planlanıyor
KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı
Eroin dolu araçta sürpriz isim: Kadir Şeker'in kurtardığı kadın
Kurallara uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
Başhekimden, o görüntülere tepki: Hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum!
Memur ve işçiler arasındaki 14 önemli fark
3 aydır virüs tedavisi gören Böcek'in ilk görüntüleri yayımlandı
Kabine bugün toplanıyor... Yeni tedbirler masada
Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli, görevde yükselme sözlü sınavdan 100 puan bekliyor
AFAD Başkanı'ndan tatbikat: Valim ilinizde deprem oluyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maske festivalinin düzenlenmesi 2
2021 yılbaşı sokağa çıkma yasağı 3
uzun introsu olan şarkılar 1
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 6
işcep 2
muhafazakar otel 4
sosyal yardımı 15 den 2 ye düşürmesi 4
federasyondan aradılar 2
hayalet şehir 1
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türkiye İstatistik Kurumu 40 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam