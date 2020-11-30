1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç'un acı günü

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Halil Koç'un babası İsmet Koç'un cenazesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldığı tören ile Konya'da toprağa verildi
 30 Kasım 2020 13:52
+Aa- Yazdır
HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç'un acı günü

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç'un vefat eden babası İsmet Koç, memleketi Konya'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı cenaze töreninin ardından defnedildi.

Konya'daki ikametinde dün öğle saatlerinde kalp krizi geçiren İsmet Koç (93), ambulansla kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Merhum Koç için Parsana Camisi'nde cezane töreni düzenlendi. Törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Koç ailesine taziye dileklerini iletti.

Koç'un cenazesi, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından yapılan duanın ardından, kılınan cenaze namazına müteakip Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Koç'un oğulları HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve yakınlarının yanı sıra, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Adalet Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan ve Hasan Yılmaz, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi
30 Kasım 2020 15:18		 Seda Vural: Yılmaz Vural daha önce hiç koronavirüs olmadı
30 Kasım 2020 15:06
Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı: 776 TL cezası var
30 Kasım 2020 14:47		 Bakan Pakdemirli: Tarım sektörü ekonomiye güç katmaya devam edecek
30 Kasım 2020 14:35
Koronaya yakalanan sağlık çalışanı kalp krizinden yaşamını yitirdi
30 Kasım 2020 14:30		 Koronayı yendi, sağlık kahramanlarına döner ikram etti
30 Kasım 2020 14:27
Türkiye koronadan can kaybında üç basamak geriledi
30 Kasım 2020 14:16		 Kuaför ve eşi 4 gün arayla virüsten hayatını kaybetti
30 Kasım 2020 14:05
Meteoroloji bu illeri yarın için uyardı! Kar ve don bekleniyor
30 Kasım 2020 13:22		 Kolonyada hileye dikkat: Ele sürüldüğünde anlaşılabilir
30 Kasım 2020 12:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:42 - Kabine toplandı... Yeni tedbirler masada15:38 - Adana'da eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi15:34 - 8 bin polis alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı15:32 - Koronalı adam, bankaya girerken HES kodu sayesinde yakalandı15:22 - Moderna: Aşı ciddi vakalarda yüzde 100 etkili15:18 - Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi
15:12 - Engelli 2 çocuğu bulunan aileyi apartmandan atmak için imza topladılar15:06 - Ticari araç sürücülerine rapor zorunluluğu15:06 - Seda Vural: Yılmaz Vural daha önce hiç koronavirüs olmadı14:59 - Diyarbakır'da PKK operasyonu: 2'si memur 12 gözaltı14:57 - Alarm verilen ilde ev ziyaretleri iptal edilebilir14:53 - Eğitim-Bir-Sen: Eğitimin yüz yüze yapılması temel amaç olmalı
14:48 - Hafta sonu sokağa çıkmak tamamen yasaklanabilir14:47 - Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı: 776 TL cezası var14:40 - Bu ilde maske takmayanlar yapay zeka ile böyle uyarılıyor14:37 - 9 ilimizde daha okul öncesi eğitimi uzaktan yapılacak14:35 - Bakan Pakdemirli: Tarım sektörü ekonomiye güç katmaya devam edecek
14:30 - Koronaya yakalanan sağlık çalışanı kalp krizinden yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
20 ile seyahat yasağı getirilmesi planlanıyor
KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı
Eroin dolu araçta sürpriz isim: Kadir Şeker'in kurtardığı kadın
Kurallara uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
3 aydır virüs tedavisi gören Böcek'in ilk görüntüleri yayımlandı
Başhekimden, o görüntülere tepki: Hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum!
İl Milli Eğitim Müdürü hakkında soruşturma izni verildi
Memur ve işçiler arasındaki 14 önemli fark
8 bin polis alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı
9 ilimizde daha okul öncesi eğitimi uzaktan yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayşe dırla'nın eroinle yakalanması 2
demokrasi 1
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 3
sosyal yardımı 15 den 2 ye düşürmesi 4
Beni tüm gruplarınıza dahil edin 3
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
Kapı doorwayetkisi 3
federasyondan aradılar 3
para ile satılamaz 2
Masum değiliz 1
SON İLANLAR
Çay İşletmeleri Eski Hükümlü ve Engelli İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türkiye İstatistik Kurumu 40 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam