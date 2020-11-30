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İl Milli Eğitim Müdürü hakkında soruşturma izni verildi

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hakkında soruşturma izni verildi. Ancak Töre hala görevinin başında durmaya devam ediyor.
 30 Kasım 2020 14:03
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İl Milli Eğitim Müdürü hakkında soruşturma izni verildi

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hakkında soruşturma izni verildi.

Töre'nin soruşturma izni kararına itiraz ettiği öğrenilirken, Baş ailesinin avukatı Yaşar Güzeller, Töre'nin iddialara ve incelemelere karşın tedbiren görevden alınmamasına tepki gösterdi.

Yaşar, "İdari soruşturma açısından görevden alınmaması adalet anlayışı ve hakkaniyete aykırıdır" dedi. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Baş, 8 Eylül'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Baş'ın kalp krizi geçirmesinin arkasında, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından, enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmadığı için "istifa et" baskısına maruz kalmasının olduğu belirtilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söz konusu sınava ilişkin inceleme başlatılırken, Töre hakkında "taksirle ölüme sebebiyet vermek" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu. Muğla Valiliği, MEB Maarif Müfettişleri tarafından düzenlenen ön inceleme raporunun ardından Töre ile birlikte Baş'a baskı uyguladığı belirtilen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında soruşturma izni verdi. Ancak Töre, Kaya ve Cihan, soruşturma izni verilmesine itiraz etti. Karar İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi Başkanlığı'na gönderildi.

Baş ailesinin avukatı Güzeller, soruşturma iznine itiraz edilmesinin, süreci uzatma ya da gündemin soğutulması amacıyla olabileceğine dikkat çekti. Töre'nin, soruşturma ile suç duyurusuna karşın tedbiren de olsa görevden alınmamasına tepki gösteren Güzeller, "15 Temmuz sonrası haklarında en ufak şüphe olanlar görevden uzaklaştırıldı. Töre, hakkındaki FETÖ soruşturmasına rağmen hala alınmadı" dedi.
Cumhuriyet
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