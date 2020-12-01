90 KPSS puanlı tüm adaylar, şartları taşımadığı gerekçesiyle elendi

16 Kasım 2020 tarihli "Niteliği Belirsiz Sertifikayla Yine 60-70 KPSS Puanlı Adaylar Alınacak" başlıklı yazımızda; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli sağlık personeli ilanında bazı kadrolar için belirlenen sertifikaların doğrudan başvuruları sınırlandırdığını ve bu haliyle düşük KPSS puanlı adayların yerleşebileceğini gündeme getirmiştik.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından 28 Kasım 2020 günü ön değerlendirme sonuçları ilan edilmiştir.

5 No'lu Diyetisyen alımı için "TÜRKAK TS EN ISO / IEC 17025:2017 İç Denetçi Eğitimi Belgesine sahip olmak" özel şartı arandığından toplam 100 kişinin başvurduğu alımda yalnızca bir kişi şartları taşıyabilmiştir.

Kazanan adayın KPSS Puanı ise "70,80490"dir. 80 adayın puanı kazanandan daha yüksek olmasına rağmen iç denetçi eğitimi belgesine sahip olmadıkları için elenmiştir.

Sonuca ulaşmak için TIKLAYINIZ.