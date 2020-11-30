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Türkiye koronadan can kaybında üç basamak geriledi

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin ortaya koyduğu strateji rakamlara yansıdı. Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki can kayıplarının dikkate alınarak hazırlanan sıralamada, aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya'nın da bulunduğu 25 ülke içinde 20'nci sıraya geriledi. Ülkemiz Eylül ayında bu listede 17'nci sırada yer alıyordu.
 30 Kasım 2020 14:16
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Türkiye koronadan can kaybında üç basamak geriledi

Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin ortaya koyduğu strateji rakamlara yansıdı. Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki can kayıplarının dikkate alınarak hazırlanan sıralamada, aralarında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya'nın da bulunduğu 25 ülke içinde 20'nci sıraya geriledi. Ülkemiz Eylül ayında bu listede 17'nci sırada yer alıyordu.

Dünya yeni tip koronavirüs (COVİD-19) gölgesinde yaşamaya devam ediyor. Ülkeler aldıkları tedbirlerle vaka ve ölüm sayısını kontrol altında tutmaya gayret gösterse de hastalıktan dolayı yaşanan can kayıpları bazı coğrafyalarda yüksek düzeyde gerçekleşiyor.

Salgınla savaşta solunum cihazı, maske gibi sağlık alanında öne çıkan ekipmanlara kolay erişim oldukça önemli görülüyor. Türkiye'nin bu noktadaki başarısı virüsle mücadeleye ciddi katkı verdi. Türkiye sağlık sistemiyle bu dönemde diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Bu ayrışma rakamlarla da gözler önüne seriliyor. En çok can kaybı yaşanan 25 ülke arasında Türkiye 20'nci sıraya geriledi. Can kaybının en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında ilk 10'da ABD, İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Meksika, Hindistan ve Brezilya yer alıyor.

Dünyada en çok koronavirüs vakası ve ölüm ABD'de yaşanıyor. Ülkede vaka sayısı 13,3 milyon olurken 266,8 bin can kaybı yaşandı. Ölüm sayıları dikkate alındığında ABD'yi 172,8 bin can kaybı ile Brezilya takip ederken, sonrasında 137 bin ölüm yaşayan Hindistan geliyor. Yüksekten düşüğe göre yapılan ilk 10 sıralamasının devamında 105,6 bin ölüm sayısı ile Meksika, 58,3 bin ile İngiltere, 54,9 bin ile İtalya, 53,4 bin ile Fransa, 47,8 bin ile İran, gelirken 44,6 bin can kaybı yaşayan İspanya şeklinde sıralandı.

Ölüm sayısında geri sıradayız

Türkiye sağlık sistemiyle bu dönemde diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Bu ayrışma rakamlarla da gözler önüne seriliyor. Ölüm sayılarında ilk 10'a girmemeyi başaran Türkiye; Almanya, Rusya , Belçika, Arjantin gibi ülkelerin de alt sırasında yer alarak virüsle mücadelede ön plana çıktı. Türkiye'de şu ana kadar 607 bin 628 vaka meydana gelirken, 13 bin 558 can kaybı yaşandı. İyileşen hasta sayısı ise 400 bin 242 olarak gerçekleşiyor.

İlk 10'dan sonrası

25 ülkenin can kaybı sıralaması şu şekilde; "Rusya 39 bin 127, Arjantin 38 bin 473, Kolombiya 36 bin 584, Peru 35 bin 923, Güney Afrika 21 bin 477, Polonya 17 bin 629, Endonezya 16 bin 815, Belçika 16 bin 547, Almanya 16 bin 306, Şili 15 bin 356, Türkiye 13 bin 558, Ekvador 13 bin 423, Ukrayna 12 bin 613, Irak 12 bin 224, Kanada 12 bin 46, Romanya 11 bin 193."
İhlas Haber Ajansı
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