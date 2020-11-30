Bakan Selçuk: Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz
|30 Kasım 2020 14:20
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından canlı ders verilerini paylaştı. Bakan Selçuk, "Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun, hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 30, 2020
Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek.
Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek.
Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MEB'den kaynaştırma öğrencilerine kaynak desteği
30 Kasım 2020 11:14
|EBA, 10,3 milyar tıklanma ile zirvede
29 Kasım 2020 16:13
|MEB'den sınav grubu öğrencilere 'Sınav Özel' yayını
29 Kasım 2020 13:20
|Özel yetenek üssü BİLSEM'ler 1000 kitaplık kütüphanelerle donatıldı
29 Kasım 2020 11:11
|Özel eğitim uygulama evlerinin sayısı iki katına çıkarıldı
28 Kasım 2020 17:38
|İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul öncesinde, uzaktan eğitim kararı alabilecek
27 Kasım 2020 17:00
|Bakan Selçuk kutladı: MEBİM dünya ikincisi oldu
27 Kasım 2020 15:59
|MEB'den ortaokul öğrencilerine 3 bin 300 soruluk destek
26 Kasım 2020 20:32
|Meslek liselerinin ekonomiye katkısı artıyor
26 Kasım 2020 11:15
|Taşımalı eğitimde özel eğitim öğrencilerinin kardeşlerine ilişkin düzenleme
26 Kasım 2020 09:50