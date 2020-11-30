İngiltere'de halka D vitamini dağıtılacak
|30 Kasım 2020 14:30
|+Aa- Yazdır
Euronews'te yer alan habere göre; İngiltere hükümeti, Covid-19 ile mücadelede hastalar ve yaşlılar da dahil olmak üzere neredeyse üç milyon kişiye ücretsiz D vitamini hapı temin edecek. İngiltere Sağlık Bakanlığı, dışarı çıkmayan yaşlılar ve koyu tenliler başta olmak üzere herkesin ekim ile mart ayları arasında her gün 10 mikrogram (400 IU) D vitamini takviyesi almasını önerdi.
Bu çerçevede bakanlık salgına karşı aşırı seviyede savunmasız ve bakım evlerindeki kişilere ocak ayından itibaren dört aylık vitamin tedariği yapılacağını açıkladı.
Halkın tedbirlerden dolayı evden çıkmaması nedeniyle yeterli güneş alamadığını belirten Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu takviye sayesinde genel sağlık durumlarını destekleyerek acil servislerimizin üzerindeki yükün azalmayı hedefliyoruz" dedi.
Neden D vitamini?
İnsan vücudu D vitaminini cildin doğrudan güneş ışınları ile teması sayesinde sağlıyor. Koronavirüs nedeniyle alınan dışarı çıkma kısıtlamaları yüzünden birçok kişi normalden çok daha az miktarda dışarı çıkıp güneş ışığından faydalandı. D vitamini kemiklerin, dişlerin ve kasların sağlıklı kalması için gereken besin maddelerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson kasım ayının başlarında, Covid-19 salgınında vaka sayılarındaki artışının tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirtmiş, "orta, yüksek ve çok yüksek" olmak üzere üç yerel uyarı seviyesi oluşturduklarını duyurmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yunanistan'da, Türk Müftü Mete'ye tehdit: En iyi Türk, ölü Türk
30 Kasım 2020 14:12
|Göktaşının atmosfere girişi böyle görüntülendi
30 Kasım 2020 13:38
|Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki koridor Tahran'ı endişelendiriyor
30 Kasım 2020 12:31
|Almanya Atina'nın suçlarına ortak
30 Kasım 2020 08:08
|NATO harekatında uçaklı taciz
30 Kasım 2020 07:51
|Trump: Joe Biden 80 milyon oy almadı, inanmıyorum
29 Kasım 2020 22:34
|Karabağ'da kurtarılan bölgeler mayından temizleniyor
29 Kasım 2020 15:44
|Fransa'da, Merkez Bankası ateşe verildi
28 Kasım 2020 21:51
|Yunanistan ateşle oynuyor: Girit'te S-300 test edildi
28 Kasım 2020 21:22
|Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor
28 Kasım 2020 17:33