1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gençlik Bakanlığı GYS sonuçlarını neden geciktiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözlü sınavları geçen ay biten görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında sonuçları hala açıklamadı. Bakanlık personeli herkese 100 sözlü puanı verilerek sonuçların açıklanmasını talep ediyor.
 02 Aralık 2020 12:00
+Aa- Yazdır
Gençlik Bakanlığı GYS sonuçlarını neden geciktiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavlarını 5 ila 21 Ekim tarihleri arasında yapmıştı.

Sınava giren 1300 Bakanlık çalışanı, Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan, hakka ve hukuka riayet ederek herkese sözlü sınavda 100 puan vermesini ve sonuçları da çok fazla geciktirmemesini talep ediyor.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Esnek çalışmada memur süt iznini nasıl kullanır?
30 Kasım 2020 10:02		 Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli, görevde yükselme sözlü sınavdan 100 puan bekliyor
30 Kasım 2020 00:02
Pandemi sürecinde, en az bir öğretmeni okula çağırmanın mantığı nedir?
26 Kasım 2020 11:44		 Memur hastalık izni kullanırken kurumların iş sınavlarına girebilir mi?
24 Kasım 2020 00:04
CHP lideri, 'Mülakatlar kaldırılsın' derken samimi mi?
23 Kasım 2020 16:05		 İlk defa veya yeniden atanan personelin lojman talebi nasıl değerlendirilir?
20 Kasım 2020 00:04
Memurlar.net'in İOS uygulaması güncellendi (1.3.0)
17 Kasım 2020 15:00		 15 başlıkta, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması
16 Kasım 2020 16:54
Antalya Büyükşehir'deki yetki krizine Bakanlık el koydu... İzindeki başkan yetkisini kullanmaya devam edebilir mi?
15 Kasım 2020 02:04		 OHAL kapsamındaki görevden uzaklaştırma tedbiri ne kadar devam eder?
11 Kasım 2020 10:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:32 - Gelinini hastaneye götürürken yazılan radar cezasını iptal ettirdi13:28 - Bakan Selçuk'tan öğretmenlere seslendi: Ne istiyorsanız arkanızdayız13:24 - Kasımda en fazla ihracatı bu sektör yaptı13:20 - En etkili bilim insanları listesinde, rekor İTÜ'nün...13:16 - Ebelik hizmetleri iyileştirilirse her yıl 4,3 milyon hayat kurtarılabilir13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:08 - Teknik Direktör Rıza Çalımbay virüse yakalandı13:04 - '3 bine yakın engelli İŞKUR'un sağladığı hibeyle işinin sahibi oldu'13:01 - Örgüt kadroları irşat imamı Bahattin Karataş12:56 - 'Otobüs ve uçakla seyahatte, kuruldan izin almaya gerek yok'12:53 - Kahramanmaraş'ta inşaat alanında ceset bulundu12:51 - AYM savunması alınmadan verilen cezada 'hak ihlali var' dedi
12:49 - 'İrini Operasyonu, Türkiye'ye karşı bir araç olarak kullanıldı'12:48 - Kadın öğretmeni öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi12:46 - Bir ilimizde ekmekler artık ambalajsız satılamayacak12:43 - En etkili bilim insanları listesinde yer alan 857 Türk akademisyenin tam listesi12:38 - Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
12:36 - Valilikten İstiklal Caddesi hakkında tedbir kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye Başkanı istifa etti, Kaymakam ve kurum müdürleri de görevden alındı
MEB: LGS ve YKS'de öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu
HSK, 13 Hakim ve Savcı'yı daha ihraç etti
Bilim Kurulu üyesi, virüsün yoğunlaştığı yaşları açıkladı
'Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir'
Kısıtlamayla birlikte acil servisler nefes aldı
Kadir Şeker yeni cezaevine nakledildi
Eski sevgilisinden olan bebeği, yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi
'Otobüs ve uçakla seyahatte, kuruldan izin almaya gerek yok'
26 bin kişi HIV pozitif
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dostla çay içmek 7
walter Mitty'nin gizli yaşamı 1
02.12.2020 başakşehir vs leipzig maçı 1
masterchef uğur'un diskalifiye edilmesi 7
eski albümleri karıştırmak 4
ali babacan'ın mülakatı kaldıracağız açıklaması 1
masumlar apartmanı 1
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 1
toplayıcı mısınız avcı mı 1
Böğürtlen 2
SON İLANLAR
Uzgörür Belediyesi Memur Alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Kilimli Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 10 İşçi Alacak
Konya Koski 16 İşçi Alacak
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam