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Gençlik Bakanlığı GYS sonuçlarını neden geciktiriyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözlü sınavları geçen ay biten görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında sonuçları hala açıklamadı. Bakanlık personeli herkese 100 sözlü puanı verilerek sonuçların açıklanmasını talep ediyor.
|02 Aralık 2020 12:00
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Gençlik ve Spor Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavlarını 5 ila 21 Ekim tarihleri arasında yapmıştı.
Sınava giren 1300 Bakanlık çalışanı, Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan, hakka ve hukuka riayet ederek herkese sözlü sınavda 100 puan vermesini ve sonuçları da çok fazla geciktirmemesini talep ediyor.
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