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Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı: 776 TL cezası var

Kış lastiği takmayan araç sahiplerine uygulanan ceza bu yıl 776 lira olarak belirlenmiştir.
 30 Kasım 2020 14:47
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Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı: 776 TL cezası var

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanvekili Veysel Sarı, "ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu" uygulamasının yarın başlayacağını hatırlatarak, "Kış lastiği takmayan araç sahiplerine uygulanan ceza bu yıl 776 lira olarak belirlenmiştir." ifadesini kullandı.

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı da olan Sarı, yazılı açıklamasında, uygulamaya ilişkin uyarılarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi gereği şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara kış lastiği takılması uygulamasının yarın başlayacağını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayıp, 1 Nisan 2020'de sona erecektir. Bu tarihler arasında kış lastiği takmayan araç sahiplerine uygulanan ceza bu yıl 776 lira olarak belirlenmiştir. Tedbirsiz, yola çıkan araçlar şehirler arası yollarda çok sıkı denetlenecek ve kış şartlarına uygun lastik takmayan araçların yola devam etmelerine de izin verilmeyecektir. Yine bir başka uygulama da 7 derecenin altında, buzlanma olmayan güney ve ege illerine yöneliktir. Bu bölgelerde ise kış lastiği kullanılmasına valiliklerin karar verecek olmasına karşın şehirlerarası çalışmak zorunda kalacak meslektaşlarımızın her ihtimale karşı tedbirli olmalarını öneriyorum."
Anadolu Ajansı
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