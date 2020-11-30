1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hafta sonu sokağa çıkmak tamamen yasaklanabilir

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan iki kaynak, hükümetin uyguladığı corona virüsü yasaklarının sıkılaşacağını duyurdu. İsmini açıklamayan yetkililer seyahat yasağı ve hafta sonu çıkış yasaklarının artabileceğini. Hafta sonu sokak kısıtlaması artık kaçınılmaz gibi duruyor söyledi.
 30 Kasım 2020 14:48
+Aa- Yazdır
Hafta sonu sokağa çıkmak tamamen yasaklanabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında ana gündem son dönemde önlenemeyen vaka sayısındaki artışa paralel olarak corona virüsü salgınındaki gelişmeler olacak ve alınması muhtemel yeni önlemler olacak.

Toplantıda hafta sonu sokağa çıkış kısıtlamasının artırılması bekleniyor.

Reuters'a bilgi veren kaynaklar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda bir sunum yaparak, salgın ve alınan önlemlerle, hastanelerin genel durumuna dair bilgileri paylaşacağını öne sürdü.

"BAZI TEDBİRLER ALINDI AMA YETERLİ OLMADI"

Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, son günlerde vaka sayısının 30,000 civarında olduğunu ve dünyada da dikkat çeken bir noktaya gelindiğini gösterdiğini ifade ederek, "Bazı tedbirler alındı ama yeterli olmadığı ortada. Kış döneminin daha ağır geçeceği zaten bilinirken, bu dönem gelinen vaka sayıları ve kayıplar oldukça fazla. Hafta sonu sokağa çıkış kısıtlamasının süresinin genişlemesi kuvvetle muhtemel" dedi.

Hükümet yaptığı değerlendirmeler sonucunda iki hafta önce hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkış kısıtlaması getirirken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için günlük 3 saat sokağa çıkma olanağı tanındı. Ayrıca okullarda yıl sonuna kadar yüz yüze eğitim yapılmaması kararlaştırıldı.

Aynı yetkili, bazı illerde vaka ve vefat sayısının dikkat çekici şekilde arttığını belirterek, "İl bazında daha fazla kısıtlama ve seyahat yasağı getirilmesi de değerlendirilebilir. İhtiyaç olan iller var" dedi.

"TEDBİRLER DİKKATLİ SEÇİLDİ AMA..."

Bir başka kaynak da, ekonominin zarar görmemesi için tedbirlerin dikkatli seçildiğini ancak şu anda bunların yeterli olmadığını belirtirken, "Hafta sonu sokak kısıtlaması artık kaçınılmaz gibi duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda nihai karar bugün verilir" dedi.

Bilim Kurulu'nun önerilerinin de değerlendirileceğini belirten ayın kaynak, büyükşehirler başta olmak üzere seyahat kısıtlamalarının da yeniden uygulanmaya başlanabileceğini vurguladı.

Aynı kaynak, "Kış tam olarak gelmeden vakaların biraz düşmesi gerekiyor. Bu tür adımların etkisini geçen sefer gördük" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kabine toplandı... Yeni tedbirler masada
30 Kasım 2020 15:42		 Oy verdiğin partinden sonra en çok hangi partiyi beğeniyorsun?
30 Kasım 2020 11:39
20 ile seyahat yasağı getirilmesi planlanıyor
30 Kasım 2020 09:38		 Sarıgül, CHP'den grup koparacak iddiası
30 Kasım 2020 06:43
30 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
30 Kasım 2020 00:02		 Türkiye ve Ukrayna somut projelere odaklandı
29 Kasım 2020 21:33
Koronavirüs tablosu açıklandı... Vaka sayısı 30 binin altına indi
29 Kasım 2020 19:54		 Hakkında soruşturma açılan CHP'li Başarır'dan açıklama
29 Kasım 2020 19:01
İbrahim Kalın ve Bakan Gül dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi
29 Kasım 2020 17:31		 AK Parti'li Dağ: SİT alanındaki verici kuleleri kaldırılacak
29 Kasım 2020 17:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:50 - 11 ilimizde daha okul öncesi eğitimi uzaktan yapılacak15:42 - Kabine toplandı... Yeni tedbirler masada15:38 - Adana'da eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi15:34 - 8 bin polis alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı15:32 - Koronalı adam, bankaya girerken HES kodu sayesinde yakalandı15:22 - Moderna: Aşı ciddi vakalarda yüzde 100 etkili
15:18 - Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi15:12 - Engelli 2 çocuğu bulunan aileyi apartmandan atmak için imza topladılar15:06 - Ticari araç sürücülerine rapor zorunluluğu15:06 - Seda Vural: Yılmaz Vural daha önce hiç koronavirüs olmadı14:59 - Diyarbakır'da PKK operasyonu: 2'si memur 12 gözaltı14:57 - Alarm verilen ilde ev ziyaretleri iptal edilebilir
14:53 - Eğitim-Bir-Sen: Eğitimin yüz yüze yapılması temel amaç olmalı14:48 - Hafta sonu sokağa çıkmak tamamen yasaklanabilir14:47 - Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı: 776 TL cezası var14:40 - Bu ilde maske takmayanlar yapay zeka ile böyle uyarılıyor14:35 - Bakan Pakdemirli: Tarım sektörü ekonomiye güç katmaya devam edecek
14:30 - Koronaya yakalanan sağlık çalışanı kalp krizinden yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
20 ile seyahat yasağı getirilmesi planlanıyor
KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı
Eroin dolu araçta sürpriz isim: Kadir Şeker'in kurtardığı kadın
Kurallara uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
3 aydır virüs tedavisi gören Böcek'in ilk görüntüleri yayımlandı
Başhekimden, o görüntülere tepki: Hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum!
İl Milli Eğitim Müdürü hakkında soruşturma izni verildi
Memur ve işçiler arasındaki 14 önemli fark
8 bin polis alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı
9 ilimizde daha okul öncesi eğitimi uzaktan yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bilim insanlarının covid aşısı konusunda ikiye bölünmesi 2
mülakatta adayların tamamına 100 puan verilmesi 1
ben diz altında etekle büyümüş kızım 4
En az çaba kuralı 2
muhafazakar otel 3
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
Sizi anlatan şiir 1
sosyal yardımı 15 den 2 ye düşürmesi 4
işcep 1
para ile satılamaz 2
SON İLANLAR
Çay İşletmeleri Eski Hükümlü ve Engelli İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türkiye İstatistik Kurumu 40 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam