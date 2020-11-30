1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eğitim-Bir-Sen: Eğitimin yüz yüze yapılması temel amaç olmalı

Eğitim-Bir-Sen, Başkanlar Kurulu Toplantısında Kovid-19 sürecindeki eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin alınan kararları paylaştı
 30 Kasım 2020 14:53
+Aa- Yazdır
Eğitim-Bir-Sen: Eğitimin yüz yüze yapılması temel amaç olmalı

Eğitim-Bir-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde öğrenciler ve eğitim çalışanlarının öncelenerek eğitim-öğretim ortamlarında gereken tedbirlerin alınması ve eğitimin yüz yüze yapılmasının temel amaç olması gerektiği belirtildi.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Başkanlar Kurulu Toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

İki gün süren toplantıda, Kovid-19 salgını sürecindeki eğitim-öğretim faaliyetleri, yaşanan sorunların çözümüne yönelik öneriler ve sendikal çalışmalara ilişkin yapılan istişarelerde kararlar alındı.

Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesinde, dünya genelinde sağlık başta olmak üzere ekonomiyi, çalışma hayatını, eğitimi, her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetleri etkisi altına alan ve hayatı tehdit eden Kovid-19 salgınına karşı en büyük gücün, bireysel ve kamusal tedbirler olduğu vurgulandı.

Salgının önlenmesi, başta eğitim faaliyetleri olmak üzere, normalleşmenin tek yolunun tedbirlere harfiyen uymaktan geçtiği bildirildi.

Salgın sürecinde öğrenciler ve eğitim çalışanları öncelenerek eğitim-öğretim ortamlarında gereken tedbirlerin alınması, eğitimin yüz yüze yapılmasının temel amaç olması gerektiği vurgulanan bildirgede, salgının seyrine göre yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı hallerde uzaktan eğitimin eşit şartlarda erişilebilirliği ve sürekliliğinin sağlanmasının önemine işaret edildi.

Bildirgede ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim-öğretim faaliyetlerinin başlaması nedeniyle ders planlaması, yüz yüze ve uzaktan eğitim icra etmeleri sebebiyle eğitim çalışanlarına filyasyon ve denetim görevinin verilmemesi eğitimin verimliliği ve devamlılığı açısından elzemdir. Öğretmenlerin iradesine saygı duymayan, onları demokratik tercihleri üzerinden ayrıştıran, tahkir ederek 'iradesini pazarlamakla' itham eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kınıyoruz. Kendisini kamuoyunun vicdanına havale ediyor, öğretmenlerimizden özür dilemeye çağırıyoruz."

Bildirgede, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun güncel ihtiyaçlara cevap vermediği, kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, çalışma şartlarını iyileştirecek yeni bir düzenleme yapılması gerektiği kaydedildi.

Öğretmenlerin statüsünü yükseltecek, emeğinin karşılığı olan sosyal ve mali hakları teslim edecek, görev, yetki, ehliyet, liyakat alanlarındaki mevzuat dağınıklıklarını giderecek, şiddeti önleyecek bir Öğretmenlik Meslek Kanunu için artık somut adımlar atılması gerektiği vurgulanan bildirgede, sözleşmeli öğretmenliğin yanı sıra ücretli öğretmenlik uygulamasının kaldırılması, kadrolu öğretmenliğin istihdam biçimi olması gerektiği ifade edildi.

Bildirgede, 3600 ek göstergenin tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Akademik kariyerde liyakati temel ilke edinecek yeni bir yükseköğretim kanunu ihtiyacının olduğu değerlendirmesi yapılan bildirgede, üniversitelerde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının merkezi bir sistemle periyodik olarak yapılması gerektiği aktarıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kamu-Sen: Memur maaşları bütçede yeniden düzenlenmeli
30 Kasım 2020 12:35		 Prof.Dr. Cinel: Durum kritik, korkun!
28 Kasım 2020 14:00
Bakan Soylu: Ülkemizdeki aktif dernek sayısı 121 bin 501
27 Kasım 2020 18:34		 O ilde, tablo ağırlaşıyor...10 kişiden 3'ü pozitif çıkıyor
27 Kasım 2020 09:12
Bakırköy Belediyesinde çalışan sendika üyelerinden toplu sözleşme protestosu
26 Kasım 2020 15:22		 Federasyon Başkanı'ndan Oda Başkanı'na 'makam aracı' tepkisi
26 Kasım 2020 14:29
'Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 517 TL'
26 Kasım 2020 13:59		 Türk-Eğitim-Sen: Her 10 öğretmenden 7'si aldığı maaştan memnun değil
24 Kasım 2020 13:03
'Öğretmenlerin sıkıntıları Meslek Kanunu'nu ile giderilebilir'
23 Kasım 2020 23:10		 Eğitim Sen, okul öncesindeki yüz yüze eğitime dava açtı
23 Kasım 2020 22:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:50 - 11 ilimizde daha okul öncesi eğitimi uzaktan yapılacak15:42 - Kabine toplandı... Yeni tedbirler masada15:38 - Adana'da eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi15:34 - 8 bin polis alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı15:32 - Koronalı adam, bankaya girerken HES kodu sayesinde yakalandı15:22 - Moderna: Aşı ciddi vakalarda yüzde 100 etkili
15:18 - Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi15:12 - Engelli 2 çocuğu bulunan aileyi apartmandan atmak için imza topladılar15:06 - Ticari araç sürücülerine rapor zorunluluğu15:06 - Seda Vural: Yılmaz Vural daha önce hiç koronavirüs olmadı14:59 - Diyarbakır'da PKK operasyonu: 2'si memur 12 gözaltı14:57 - Alarm verilen ilde ev ziyaretleri iptal edilebilir
14:53 - Eğitim-Bir-Sen: Eğitimin yüz yüze yapılması temel amaç olmalı14:48 - Hafta sonu sokağa çıkmak tamamen yasaklanabilir14:47 - Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı: 776 TL cezası var14:40 - Bu ilde maske takmayanlar yapay zeka ile böyle uyarılıyor14:35 - Bakan Pakdemirli: Tarım sektörü ekonomiye güç katmaya devam edecek
14:30 - Koronaya yakalanan sağlık çalışanı kalp krizinden yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
20 ile seyahat yasağı getirilmesi planlanıyor
KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı
Eroin dolu araçta sürpriz isim: Kadir Şeker'in kurtardığı kadın
Kurallara uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
3 aydır virüs tedavisi gören Böcek'in ilk görüntüleri yayımlandı
Başhekimden, o görüntülere tepki: Hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum!
İl Milli Eğitim Müdürü hakkında soruşturma izni verildi
Memur ve işçiler arasındaki 14 önemli fark
8 bin polis alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı
9 ilimizde daha okul öncesi eğitimi uzaktan yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
28.11.2020 internet yavaşlaması 1
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 6
para ile satılamaz 2
dostla çay içmek 2
bu işten 1.derecede bilim kurulu sorumludur 2
demokrasi 1
maske festivalinin düzenlenmesi 2
federasyondan aradılar 3
hayalet şehir 1
SON İLANLAR
Çay İşletmeleri Eski Hükümlü ve Engelli İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türkiye İstatistik Kurumu 40 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam