Alarm verilen ilde ev ziyaretleri iptal edilebilir

Ordu'da son haftalarda artış eğilimi gösteren korona virüs (Kovid-19) pandemisinde alınan ve alınması gereken tedbirler, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Tuncay Sonel, son günlerde artış hızı gösteren Kovid-19 salgınında ihtiyaç duyulabilecek servis ve yoğun bakım yatak kapasitelerini artırmak amacıyla İl Pandemi Kurulu Kararıyla Ordu'yu rahatlatıcı birtakım önlemlerin alındığını söyledi.

Ordu Şehir Hastanesi ihale ve yapım sürecinin hızlandırılmasıyla birlikte il merkezindeki sağlık altyapısının daha iyi hale geleceğini ifade eden Vali Tuncay Sonel, "Bu süreçte vatandaşımızı mağdur etmeyecek her türlü kararı alıp, uygulamaya koyacağız. Sağlık camiamız canla başla çalışıyor. Bizler de onlara her türlü desteği ve katkıyı sunuyoruz. Elbirliği ile bu illeti yeneceğiz" dedi.

Ev ziyaretleri iptal edilebilir

İlçe Kaymakamlarından, sahaya çıkıp, daha etkin bir denetim yapmalarını isteyen Vali Sonel, "İlçelerimizde, ilçe belediye başkanlarımız ile birlikte sahaya çıkıp, tüm ekibimizle birlikte etkin denetim yapmalıyız. Vatandaşlarımızı ev ziyaretleri yapmamaları konusunda uyarmalıyız. Filyasyon çalışmalarına personel ve araç desteğinde bulunalım. Ayrıca, sağlık çalışanlarımıza moral ve motivasyon sağlayalım" diye konuştu.

Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da evden eve yapılan ziyaretlerin vaka sayısını artırdığını belirterek, evlerin ziyarete kapatılması gerektiğini, bu konuda vatandaşların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması için İlçe Kaymakamlarından destek istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın da toplantıda bir sunum yaparak, Kovid-19 pandemisine ilişkin bugüne kadar yapılan test sayısı, vaka durumu, tedavi süreçleri, filyasyon çalışmaları, ilçe bazındaki veriler hakkında Vali Tuncay Sonel ve toplantıya video konferans yoluyla katılan ilçe kaymakamlarına bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri de katıldı. İlçe kaymakamları da video konferans yoluyla katılım sağladı.