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Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri değerlendirdi. Kayıpmaz, "30 bin vakayla Avrupa'da birinci sıraya oturmuş durumdayız. Geçtiğimiz hafta alınan tedbirlerin çok da yararının olmadığını görüyoruz. Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi" dedi.
 30 Kasım 2020 15:18
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Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği öğretim görevlisi ve Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak NTV yayınında değerlendirmelerde bulundu.

"30 bin vakayla Avrupa'da birinci sıraya oturmuş durumdayız. Geçtiğimiz hafta alınan tedbirlerin çok da yararının olmadığını görüyoruz. Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi" diyen Kayıpmaz, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve diğer tedbirlerin büyük bir yararının olmadığını görüyoruz. Bunun da yeni kısıtlamaları getireceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle bugün de yeni kararlar açıklanacaktır. 30 bin vaka ile Avrupa'da birinci sıraya oturmuş durumundayız. İnsan hareketliliğini azaltma adına bugün adımlar atılacaktır. Daha sert tedbirlerin alınma zamanı artık gelmiştir.

'14 günlük kapatma etkili ama kapatmanın ardından gevşemeyle birlikte vaka sayıları artıyor' Saat 10:00'da yasak bitiyor, insanlar hemen dışarıya çıkıyor. Kalabalık oluşturuyor. Toplu taşıma araçlarında kalabalık oluşuyor. Hastalık yayılma fırsatı buluyor. Salgının ne kadar süreceğini bilmediğiniz için 14 günlük kapatma etkili ama kapatmanın ardından gevşemeyle birlikte vaka sayıları artıyor. Salgında sürdürülebilir tedbirlere gitmekte fayda var. Aslında birçok tedbir uygulanabilir. Tam kapatma da buna dahildir ama bunların hepsinin artısının eksisinin düşünülmesi lazım. Ekonomik ve sosyal boyutlar da var."
NTV
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