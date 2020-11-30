Moderna: Aşı ciddi vakalarda yüzde 100 etkili
|30 Kasım 2020 15:22
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Moderna, geliştirdikleri corona virüs aşısının hiçbir komplikasyonla karşılaşmadığını, yüzde 94,1'lik başarı oranıyla acil kullanım iznine başvurulacağını açıkladı.
30 BİN KİŞİYLE YAPILDI
30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, 196 corona virüs hastasının 185'inin aşıyı aldığını, 11'inin ise plasebo aldığını söyledi. Bu hastalar arasındaki otuz kişinin ciddi vaka olduğu bildirildi. Moderna bu otuz kişinin tamamında aşının etkili olduğunu açıkladı.
Moderna'nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz" ifadelerini kullanırken "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.
'İSTATİSTİKSEL OLARAK ÖNEMLİ BİR FARK DEĞİL'
16 Kasım'da etkinlik oranını yüzde 94,5 olarak açıklayan ve bugün açıklanan rakamda 94,1 olarak belirtilen Moderna'nın corona virüs aşısı ile ilgili Dr. Tal Zaks, bu oranın istitastiksel olarak önemli bir fark olmadığını belirtti.
Moderna, geçtiğimiz hafta acil kullanım iznine başvuran Pfizer-Biontech aşısından sonra acil kullanım iznine başvuran ikinci aşı durumunda. Pfizer-Biontech aşısının etkinliği ise yüzde 95 olarak açıklanmıştı.
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