1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi

Adana'da pandemi nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Bundan sonra kentteki eczaneler 08:30-18:00 arası hizmet verecek.
 30 Kasım 2020 15:38
+Aa- Yazdır
Adana'da eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi

Adana'da pandemi nedeniyle eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Bundan sonra kentteki eczaneler 08:30-18:00 arası hizmet verecek.

Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, pandemi başlangıcıyla birinci basamak sağlık kuruluşu olarak halka kesintisiz ilaç ve sağlık ürünleri sunma ve sağlık danışmanlığı hizmetini fedakarca devam ettirdiklerini belirterek, "Pandemide gelinen son durumda halkımızda görülen vakalarda artışla beraber, meslektaşlarımız ve eczane çalışanlarımızda da Covid vakalarında artış gözlenmeye başlamıştır. Kamuda ve özel iş yerlerinde de mesai saatlerinde değişikliğe gidilmesiyle birlikte, meslektaşlarımızın yoğun pandemi döneminde dinlenme ve virüse maruziyetlerini azaltmak adına mesai saatlerinde değişiklik yapılması uygun görülmüştür. 1 Aralık 2020 Salı gününden itibaren Adana merkez ilçelerindeki eczanelerimizin çalışma saatleri 08:30-18:00 olarak düzenlenmiştir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronalı adam, bankaya girerken HES kodu sayesinde yakalandı
30 Kasım 2020 15:32		 Engelli 2 çocuğu bulunan aileyi apartmandan atmak için imza topladılar
30 Kasım 2020 15:12
Alarm verilen ilde ev ziyaretleri iptal edilebilir
30 Kasım 2020 14:57		 Bu ilde maske takmayanlar yapay zeka ile böyle uyarılıyor
30 Kasım 2020 14:40
Deprem sonrası 'riskli yapı' olarak belirlenen belediye binası yıkılacak
30 Kasım 2020 13:43		 Bu ilde 'yoğun bakımda yer kalmadı' iddialarına yalanlama
30 Kasım 2020 13:28
Küre Dağları'nın bir yanı sonbahar bir yanı kış
29 Kasım 2020 21:37		 Korona bir aileyi yok etti: 15 günde 5 ölüm
29 Kasım 2020 14:56
Şanlıurfa Büyükşehir'den 'Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı' iddiasına yanıt
29 Kasım 2020 14:46		 İki ilin ekmek kavgası
29 Kasım 2020 14:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:50 - 11 ilimizde daha okul öncesi eğitimi uzaktan yapılacak15:42 - Kabine toplandı... Yeni tedbirler masada15:38 - Adana'da eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi15:34 - 8 bin polis alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı15:32 - Koronalı adam, bankaya girerken HES kodu sayesinde yakalandı15:22 - Moderna: Aşı ciddi vakalarda yüzde 100 etkili
15:18 - Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirlerin alınma zamanı geldi15:12 - Engelli 2 çocuğu bulunan aileyi apartmandan atmak için imza topladılar15:06 - Ticari araç sürücülerine rapor zorunluluğu15:06 - Seda Vural: Yılmaz Vural daha önce hiç koronavirüs olmadı14:59 - Diyarbakır'da PKK operasyonu: 2'si memur 12 gözaltı14:57 - Alarm verilen ilde ev ziyaretleri iptal edilebilir
14:53 - Eğitim-Bir-Sen: Eğitimin yüz yüze yapılması temel amaç olmalı14:48 - Hafta sonu sokağa çıkmak tamamen yasaklanabilir14:47 - Sürücülere 'kış lastiği' uyarısı: 776 TL cezası var14:40 - Bu ilde maske takmayanlar yapay zeka ile böyle uyarılıyor14:35 - Bakan Pakdemirli: Tarım sektörü ekonomiye güç katmaya devam edecek
14:30 - Koronaya yakalanan sağlık çalışanı kalp krizinden yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
20 ile seyahat yasağı getirilmesi planlanıyor
KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı
Eroin dolu araçta sürpriz isim: Kadir Şeker'in kurtardığı kadın
Kurallara uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
3 aydır virüs tedavisi gören Böcek'in ilk görüntüleri yayımlandı
Başhekimden, o görüntülere tepki: Hakkımızı hiçbirine helal etmiyorum!
İl Milli Eğitim Müdürü hakkında soruşturma izni verildi
Memur ve işçiler arasındaki 14 önemli fark
8 bin polis alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı
9 ilimizde daha okul öncesi eğitimi uzaktan yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
demokrasi 1
dostla çay içmek 2
işcep 1
Beni tüm gruplarınıza dahil edin 3
Kapı doorwayetkisi 3
mülakatta adayların tamamına 100 puan verilmesi 1
En az çaba kuralı 2
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 6
Hiperrealizm 1
28.11.2020 ç.rizesporvs galatasaray maçı 3
SON İLANLAR
Çay İşletmeleri Eski Hükümlü ve Engelli İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türkiye İstatistik Kurumu 40 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam