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Bakan Akar: TSK'ya dil uzatanlara gereğini yapacağız

Bakan Akar: (TSK aleyhindeki ifadeler) TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini yapacağız
 30 Kasım 2020 16:28
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Bakan Akar: "(TSK aleyhindeki ifadeler) TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini yapacağız"

"(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Komşumuz inatla görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Yanlış yapıyorlar."

"(Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleri) Ruslarla çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor"
Anadolu Ajansı
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