Korona tedbirlerini ihlal ederek nişan yapan emniyet personeli açığa alındı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek nişan töreni gerçekleştiren ilçe emniyet müdürlüğü personeli hakkında işlem yapıldı.
|30 Kasım 2020 16:45
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek nişan töreni gerçekleştiren ilçe emniyet müdürlüğü personeli hakkında işlem yapıldı.
Yaylalı Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 21 Kasım Cumartesi günü akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli memur G.Y, evinin bahçesinde nişan töreni yaptı.
Komşuların şikayeti üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden G.Y ve 17 davetliye para cezası kesti.
İlçe Kaymakamı Ahmet Soley'in kararıyla kadın sivil memur G.Y, açığa alındı.
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