4/B sözleşmeli personelin ücret hesabı nasıl yapılır?

Sözleşme Ücreti:

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasları düzenleyen 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde, sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu 06/07/2020 tarihli 5 Sıra Nolu Mali ve Sosyal Haklar konulu Genelgesine göre 2020 yılı ikinci altı aylık dönem için tavan ücret 7.536,84 TL'dir.

Sözleşme ücreti gelir, damga vergisi ve sigorta primine tabidir.

Ek Ödeme:

10 Ocak 2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararına" göre ek listede pozisyon unvanı olan sözleşmeli personele; hesaplaması en yüksek devlet memurları maaşının oran ile çarpılması ile bulunacak tutar kadar ek ek tazminat ödenir.

Ek tazminattan sadece damga vergisi kesilmektedir.

Örneğin: 100 puan ek tazminat olan için 1.467.38 * 1: 1.467.38 TL olarak hesaplanır.

Aile ve Çocuk Yardımı:

375 sayılı KHK'nın ek 8 inci md. göre sözleşmeli personele devlet memurlarına ödenen tutarda herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde aile yardım ödeneği ödenir.

Aile Yardımı: 2020 yılı içinci 6 ayı için 351.09 TL dir.

Çocuk Yardımı: 72 aydan büyük: 38,62 TL

Çocuk Yardımı: 72 aydan küçük: 77.23 TL dir.

Toplu Sözleşme İkramiyesi:

Devlet Memurlarına ödenen toplu sözleşme ikramiyesi sendika üyesi olan sözleşmeli personele de ödenmektedir. 750 gösterge* aylık katsayı çarpımı kadar tutar ödenmektedir. bu ödemeden sadece damga vergisi kesilmektedir.

Bu 2020 yılının içinci 6 ayı için 115,85 TL dir.

Asgari Geçim İndirimi : Tüm çalışanlar gibi sözleşmeli personelde medeni durumuna ve çocuk sayısına göre asgari geçim indiriminden yararlanmaktadır. 2020 yılı için bekar olanlara 220,73 TL, evli ve çocukları olanlara en fazla 375,23 TL gelir vergisinden düşülerek ödenmektedir.

KESİNTİ KALEMLERİ

2- 5510 sayılı Kanuna tabi kesenekler;

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Kişi Kesintisi (% 9);

Sözleşme Ücreti * % 9

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Kurum Kesintisi (% 11);

Sözleşme Ücreti * % 11

Genel Sağlık Sigortası Kişi Kesintisi için (% 5);

Sözleşme Ücreti *% 5

Genel Sağlık Sigortası Kurum Kesintisi için (% 7,5);

Sözleşme Ücreti * % 7,5

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Oranı için (% 2);

Sözleşme Ücreti * % 2 (1,5 ile 2,5 arasında)

2-Gelir Vergisi:

Sözleşme Ücreti- (Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Kişi Kesintisi (% 9) + Genel Sağlık Sigortası Kişi Kesintisi (% 5)+ varsa Sendika aidat kesintisi+ Engellilik İndirimi+ Şahıs Sigorta Kesintisi) * Vergi Dilimine göre belirlenen vergi oranı %15

2020 yılı için Gelir vergisi oranları

22.000 TL'ye kadar %15

49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası %20

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası %27

600.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 180.000 TL'si için 44.070 TL), fazlası %35

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL), fazlası %35



3-Damga Vergisi: 01.07.1964 tarih ve 484 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre kesilmektedir. Yukarıda yer verilen temel ödeme kalemlerinden aile yardımı ödeneği hariç tüm ödeme kalemlerinden kesilmektedir. (Binde 7,59)

Damga Vergisi =[Sözleşme Ücreti + Ek Ödeme Ücreti +Toplu Sözleşme İkramiyesi]*% 0,759