Ankara Barosu avukat Vahit Bıçak'a kınama cezası verdi
|30 Kasım 2020 17:13
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Ankara Barosu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, sanık avukatı olan Vahit Bıçak'a, duruşma esnasındaki söylemleri nedeniyle "kınama" cezası verdi.
Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 21 Şubat'ta karara bağlanan, Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Bıçak'ın dosyasını görüştü.
Baro yönetimi, maktul Şenel ve ailesine yönelik mahkemedeki söylemlerinin "savunma sınırını aştığı" gerekçesiyle avukat Bıçak'a "kınama" cezası verdi.
Vahit Bıçak'ın avukatlığını yaptığı Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet, "kişiyi, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
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