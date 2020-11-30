Ankara Barosu avukat Vahit Bıçak'a kınama cezası verdi

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ, GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVDAN 100 PUAN BEKLİYOR Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personeli, girdikleri görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı sonrasında, mevzuat gereğince yapılması gereken sözlü sınavda, çalışma barışının sağlanması adına, tüm adaylara, MEB'de olduğu gibi, Tarım ve Orman Bakanlığında olduğu gibi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde olduğu gibi, tüm adaylara 100 puan verilmesini talep ediyor.