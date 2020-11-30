1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü dizilerde çalışıyordu...Bıçakla öldürdüler ormanda yakarak yok etmek istediler

Bursa'nın Kestel ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları 25 yaşındaki genci evde bıçaklayarak öldüren, daha sonra da ormanda yakarak yok etmeye çalışan 3 zanlı jandarmanın titiz operasyonu sonucu yakalandı.
 30 Kasım 2020 17:24
+Aa- Yazdır
Ünlü dizilerde çalışıyordu...Bıçakla öldürdüler ormanda yakarak yok etmek istediler

Bursa'nın Kestel ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları 25 yaşındaki genci evde bıçaklayarak öldüren, daha sonra da ormanda yakarak yok etmeye çalışan 3 zanlı jandarmanın titiz operasyonu sonucu yakalandı. Ünlü dizilerde asistan olarak çalışan gençten geriye ise yanmış cansız bedeni, gömülmek istendiği çukur ve görev başında çekilmiş fotoğrafları kaldı. Zanlıları ise olay yerinde unuttukları su şişesi ve kazma kürekler ile olay yerinden kaçtıkları minibüsün plakası ele verdi.

Kestel İlçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda; ünlü dizilerde set asistanı olarak çalışan 25 yaşındaki Serkan Topal önceki gece arkadaşlarının evine konuşmak için gidip birlikte alkol aldı. Burada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Serkan Topal, M.D. (25) tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü. M.D. ile birlikte 18 yaşındaki kuzeni Z.N. cesedi streç filme sararak bir gece evde sakladı. Arkadaşlar plan yaparak cesedi ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Dün öğle saatlerinde Çataltepe Mahallesi Alacalar Mahallesi'ne lacivert renkli minibüsle giden zanlılar, maktul Serkan Topal'ı kazma kürek ile açtıkları çukura kazarak gömmek istediler. Ancak bunda başarılı olamayınca bir lastikçiden aldıkları çıkma lastikle yakarak yok etmeye çalıştı.

Ormanda çıkan yangın ve bölgeden uzaklaşan bir minibüsü gören görgü tanıkları olayı itfaiye ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Devreye giren İl Jandarma Komutanlığı kriminal ve asayiş ekipleri çevrede delil araması yaptılar. Olay yerinde unutulan bir su şişesinden yola çıkan jandarma dedektifleri, az sayıda markette bulunan bu su markasından en son kimlerin satın aldığını belirledi.

Ayrıca aynı kişilerin bir işyerinden kazma kürek ve lastikçiden atık lastik aldığı belirlendi. Zanlıların uzaklaştıkları aracın plaka kayıtları da mobese kameralarına yansıdı.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler vücudunun büyük bölümü yanan, sırt ve boyun kısmında çok sayıda bıçak darbesi bulunan Serkan Topal'ın katil zanlısı olarak 2 kişi ile, zanlılardan birisinin ev arkadaşı H.S.'yi de (34) gözaltına alındı.

Soruşturma sırasında M.D. isimli kişi cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olayda kullanılan araç, araç içinde bıçak ele geçirildi.

Sorgusu tamamlanan üç şüpheli jandarmanın geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildiler.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın uyuşturucudan tutuklandı
30 Kasım 2020 17:32		 Dizi setinde saldırı görüntüleri... Otel odasında yardım çığlıkları!
30 Kasım 2020 16:41
Doktor babadan evlada son dokunuş
30 Kasım 2020 16:24		 Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
30 Kasım 2020 13:02
Kılıçdaroğlu'na saldıran sanık: Nasıl olduğunu hatırlamıyorum
30 Kasım 2020 12:50		 Tokat'ta diş teknisyeni evinde ölü bulundu
30 Kasım 2020 12:41
Bursa'da cezaevi önünde işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı
30 Kasım 2020 12:37		 Pişkin hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa taş fırlattı
30 Kasım 2020 11:58
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
30 Kasım 2020 09:51		 İşe aldırma bahanesiyle arkadaşının kızına kabusu yaşattı
30 Kasım 2020 08:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:32 - Kadir Şeker'in kurtardığı kadın uyuşturucudan tutuklandı17:27 - Bilim Kurulu Üyesi: Koronanın akciğerde yaptığı hasar inanılmaz17:24 - Ünlü dizilerde çalışıyordu...Bıçakla öldürdüler ormanda yakarak yok etmek istediler17:21 - Çeyrek altın 720 TL'ye geriledi17:19 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:16 - Vefat eden emekli Vali Zekai Gümüşdiş son yolculuğuna uğurlandı
17:13 - Ankara Barosu avukat Vahit Bıçak'a kınama cezası verdi17:02 - 2 çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüse yenik düştü16:57 - 15 günde bir aileyi yok etti: Birbirlerine bulaştırmışlar16:45 - Korona tedbirlerini ihlal ederek nişan yapan emniyet personeli açığa alındı16:43 - 17 ilimizde daha okul öncesi eğitimi uzaktan yapılacak16:41 - Dizi setinde saldırı görüntüleri... Otel odasında yardım çığlıkları!
16:39 - Bu ilde cenazelere katılımda 15 kişi sınırı getirildi16:32 - Vakaların arttığı ilde hastanede koronaya karşı 'ek' önlem16:28 - Bakan Akar: TSK'ya dil uzatanlara gereğini yapacağız16:24 - Doktor babadan evlada son dokunuş16:16 - SABİM'e 50 ülkeden 1500 çağrı merkezinin katıldığı yarışmada altın madalya
16:12 - TEB, eczacıların düzenli testten geçirilmesini istiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
20 ile seyahat yasağı getirilmesi planlanıyor
8 bin polis alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı
KPSS önlisans branş sıralamaları yayımlandı
TV8'e boykot çağrısı: Diskalifiye şova dönüştürüldü
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın uyuşturucudan tutuklandı
Kabine toplandı... Yeni tedbirler masada
17 ilimizde daha okul öncesi eğitimi uzaktan yapılacak
İl Milli Eğitim Müdürü hakkında soruşturma izni verildi
3 aydır virüs tedavisi gören Böcek'in ilk görüntüleri yayımlandı
Kurallara uymadı, polisi tehdit etti: Bu cezayı bozdururum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 6
federasyondan aradılar 3
2021'de vergi,ceza ve harçların yüzde 9,11 zamlanması 2
sosyal yardımı 15 den 2 ye düşürmesi 4
zamanda yolculuk 2
maske festivalinin düzenlenmesi 2
muhafazakar otel 3
En az çaba kuralı 3
28.11.2020 internet yavaşlaması 1
Heimlich manevrası 2
SON İLANLAR
8 Bin POMEM Öğrencisi Alınacak
Çay İşletmeleri Eski Hükümlü ve Engelli İşçi Alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi sözleşmeli 8 bilişim personeli alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Türkiye İstatistik Kurumu 40 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam