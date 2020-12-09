Sözleşmeli Personel (4B) yıllık izne ne zaman hak kazanır?

Soru: 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalıştığım bir kamu kurumundan istifa ettim ardından 4/B (sözleşmeli) statüde bir kamu kurumunda çalışmaya başladım. Önceki hizmetimle 4/B olarak çalıştığım sürelerin 1 yılı aşması üzerine yıllık izin talebinde bulundum. Fakat sözleşmeli statüde 1 yılı doldurmadan yıllık izin talep edilemeyeceği 1 yılı doldurduktan sonra kadrolu çalışma süremin yıllık izin süreme ekleneceği tarafıma bildirildi. Bu karar hukuki midir?

Cevap: Sözleşmeli personelin çalışma koşulları 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile bu maddeye dayalı olarak, ek ve değişikliklerle birlikte 1978 yılından bu yana uygulanmakta olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlenmiştir.

Esasların 9. maddesinde, "217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir." hükmü yer almaktadır.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 217 sayılı KHK'yi yürürlükten kaldırmış olsa da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 30. maddesinde mevzuatta yapılan atıflar bakımından 217 sayılı KHK'nin 2. maddesinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmıştır.

Mülga 217 sayılı KHK'nin 2. maddesinde ise şu hüküm yer almaktadır:

"Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,

b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,

c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,

e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır."