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Hazine aralık-şubat döneminde 94,9 milyar TL iç borç alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2020-Şubat 2021 döneminde 97,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 94,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
 30 Kasım 2020 18:20
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Hazine aralık-şubat döneminde 94,9 milyar TL iç borç alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2020-Şubat 2021 döneminde 97,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 94,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, Aralık 2020-Şubat 2021 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 97,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 94,9 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bu dönemde aralık ayında ise 17,6 milyar lira dış borçlanma yapılacak

(Sürecek)
Anadolu Ajansı
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