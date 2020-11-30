CHP Sözcüsü Öztrak: Asgari ücret 3 bin 100 TL olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Bu büyümeye bakıp, işsiz sayısının dünya üzerindeki 120 ülkenin nüfusunu aştığı bir ekonomide kalkınmadan, refah artışından bahsetmek mümkün değil. Türkiye'nin hızla iş ve istihdam yaratan, nitelikli bir büyüme patikasına dönmesi gerekiyor." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısında, ülkenin gündeminde öne çıkan konuları ele aldıklarını belirtti.

Öztrak, 2020 yılının üçüncü çeyreğine ait büyüme rakamlarının açıklandığını hatırlattı. Bir önceki üç ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 daralan ekonominin, yılın üçüncü üç ayında yüzde 6,7 büyüdüğünü aktaran Öztrak, bunu sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Öztrak, üçüncü çeyrekteki büyümenin, tüm sektörlere yaygın, organik bir büyüme olmadığını, mekanik bir büyüme olduğunu ileri sürdü.

Üçüncü çeyrek büyümesinin kalıcı bir toparlanmayı yansıttığını söylemenin henüz erken olduğunu aktaran Öztrak, Türk ekonomisinin, dünyadan farklı olarak son iki yıldır büyümediğini savundu.

Öztrak, tüm dünyanın, salgın döneminde vatandaşlarına doğrudan gelir desteği ve hibe, hükümetin ise "faiziyle borç" verdiğini kaydetti.

Bu büyümeye rağmen, gerçek işsizlerin sayısının bu dönemde yaklaşık 2,7 milyon kişi arttığını, iş başında olmayanlar dahil işsizlerin sayısının 12 milyon 654 bin kişiye ulaştığını söyleyen Öztrak, "Bu büyümeye bakıp, işsiz sayısının dünya üzerindeki 120 ülkenin nüfusunu aştığı bir ekonomide kalkınmadan, refah artışından bahsetmek mümkün değil. Türkiye'nin hızla iş ve istihdam yaratan, nitelikli bir büyüme patikasına dönmesi gerekiyor. Ancak tek adam vesayet rejiminde, son 2,5 yılda yaşananlar, ülkede güveni yerle bir etmiş vaziyette. Güven olmayınca millete iş, aş verecek nitelikli bir büyüme de ufukta görünmüyor." görüşünü savundu.

Başka ülkelerin varlık fonlarını ve bugün elde ettikleri gelirleri, çocuklarına, torunlarına aktarmak için kurduğunu dile getiren Öztrak, hükümetin millete ait 177 milyar liralık varlığı fona devrettiğini ileri sürdü.

Borsa İstanbul hisselerinin yüzde 10'unun Katar'a satıldığını ifade eden Öztrak, kaça ve hangi şartlarda satıldığını kimsenin bilmediğini söyledi.

Fonun İhale Kanunu'na tabi olmadığını ve fonu Sayıştay'ın denetlemediğini aktaran Öztrak, Borsa İstanbul'un kaça ve hangi koşullarla satıldığını sordu. Öztrak, hükümet eliyle, milletin varlıklarının, malının ve mülkünün Katar'ın üstüne geçirildiğini iddia etti.

Öztrak, Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezervinin eritildiğini savunarak, "128 milyar doları, Merkez Bankasına geri koymak için neler yapacaksınız?" sorusunu yöneltti.

Bu konudaki araştırma önergesini geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduklarını hatırlatan Öztrak, milletvekillerine bu araştırma önergesine destek verme çağrısında bulundu.

- "Dünyada da en çok vaka görülen ilk 3 ülkeden biriyiz"

Esnafın salgın nedeniyle zorda olduğunu dile getiren Öztrak, hükümetin esnafa gereken desteği vermediğini, bakamadığını savundu. Öztrak, çiftçinin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borcunun faizsiz yapılandırılmasını istedi.

Salgında yoksul ve desteğe muhtaç vatandaşların da kaderine terk edildiğini iddia eden Öztrak, CHP'li belediyelerin zor durumdaki yoksul vatandaşlara ve esnafa destek verdiğini kaydetti.

Bir hafta önce salgının gerçek vaka sayılarının açıklandığını hatırlatan Öztrak, "30 bine ulaşan vaka sayısıyla, Avrupa'da en kötü durumdaki ülkeyiz. Dünyada da en çok vaka görülen ilk 3 ülkeden biriyiz." dedi.

Öztrak, gerçek vaka sayılarının yakın zamana kadar açıklanmadığını, bu durumun sorumluluğunun Bilim Kuruluna yıkılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Bilim Kurulunu salgının ulaştığı boyutlara ilişkin sessiz kalmamaları yönünde defalarca uyardıklarını hatırlatan Öztrak, "Bilim Kurulu, bugüne kadar ne için toplandı, ne için karar verdi?" sorusunu yöneltti.

Faik Öztrak, Sağlık Bakanının gerçek vaka sayılarını geriye doğru açıklayacağını söylediğini anımsatarak, "Bu sayılar hala ortada yok. Ülkemizde vaka sayısı 10 binin, 15 binin, 20 binin üzerine hangi tarihlerde çıktı? Kritik vaka sayısı eşikleri aşılırken, hangi tedbirler alındı?" ifadelerini kullandı.

Hastanelerde yer kalmadığını, yoğun bakım ünitelerinin dolup taştığını anlatan Öztrak, "Dokuz aydır millete yalan üstüne yalan söylediler. Binlerce vatandaşımızın hayatını yitirdiği bu salgında, vaka sayılarını ve salgındaki gerçek tabloyu gizleyerek, gerekli önlemlerin alınmasını engelleyen, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan sarayın kibirlisi, bu tablonun esas sorumlusudur. İstifa etmelidir. Bu öyle, 'pardon', 'millet beni affetsin' denerek geçiştirilemez." görüşünü savundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin Öztrak, "Çubuk'ta tam bir yıl önce, Genel Başkanımıza karşı yapılan linç girişiminin bugün ilk duruşması başladı. Ana muhalefet liderine linç girişiminde bulunuluyor, ilk duruşma, üzerinden bir yıl geçtikten sonra yapılıyor. Ortada hala hiçbir şey yok. Bu arada, o günlerde Parti Sözcüsünün 'ihraç ettik' dediği ama üyeliği hala devam eden saldırgana sahip çıkmak üzere, bugünkü duruşmada saraya yakın avukatların salonda olduğunu da duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilemez"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon programında sarf ettiği sözlere ilişkin bir soru üzerine Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Sayın Başarır neyi kastettiğini, katıldığı programda defalarca açıkladı. Ama AK Parti sözcüleri, Borsa İstanbul'un satışının üzerini karartmak, millete Katar'a satılan varlıklarının encamını perdelemek için, Tank Palet Fabrikasının konuşulmasını engellemek için vuvuzela gibi ses çıkarmaya, trol ağzıyla konuşmaya başladılar. Bunu yadırgadığımızı açıkça söylemek isterim. Ama asıl ilginç olan, Genel Başkanımız alenen tehdit edildiğinde resen soruşturma açmayan savcıların, Tank Palet Fabrikasının satılmasını eleştiren milletvekilimize bir kulp takıp resen soruşturma başlatmasıdır."

Öztrak, kimseden milliyetçilik, orduya sahip çıkma dersi almaya ihtiyaçlarının olmadığını söyledi.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kuracağı partiye CHP'den bazı milletvekillerinin geçeceği iddialarına ilişkin bir soruya karşılık Öztrak, gündemlerinde böyle bir konunun olmadığını belirtti.

Asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine ilişkin bir soru üzerine Öztrak, Avrupa'daki en düşük asgari ücretin Türkiye'de olduğunu söyledi.

Öztrak, "Kasım ayında dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 517, yoksulluk sınırı 8 bin 198 lira. Asgari ücreti geçen yılki seviyesi olan 392 dolarda tutmak için asgari ücret bugün en az 3 bin 100 lira olmalı." dedi.

"Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anayasanın ilk 3 maddesinin tartışmaya açılabileceğini söyledi. Sizin bu konudaki görüşünüz ne olur?" sorusu üzerine Öztrak, Anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceğini kaydetti.