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EGM'den 'tanımadığınız kişilerin taleplerini yerine getirmeyin' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), suç organizasyonları tarafından başta uyuşturucu ticareti olmak üzere bazı kaçakçılık suçlarında sabıkası olmayan kişilerin "kurye" olarak kullanıldığının tespit edildiğini bildirerek, vatandaşların tanımadıkları veya şüphelendikleri kişilerden gelen talepleri yerine getirmemeleri uyarısında bulundu.
 30 Kasım 2020 18:37
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EGM'den 'tanımadığınız kişilerin taleplerini yerine getirmeyin' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), suç organizasyonları tarafından başta uyuşturucu ticareti olmak üzere bazı kaçakçılık suçlarında sabıkası olmayan kişilerin "kurye" olarak kullanıldığının tespit edildiğini bildirerek, vatandaşların tanımadıkları veya şüphelendikleri kişilerden gelen talepleri yerine getirmemeleri uyarısında bulundu.

EGM'den yapılan açıklamada, son dönemde suç organizasyonları tarafından başta uyuşturucu ticareti olmak üzere bazı kaçakçılık suçlarında sabıkası olmayan kişilerin kurye olarak, yine bu kişilere ait araçların da ödünç alma veya kiralama yöntemiyle suça konu malzemelerin taşınmasında kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların herhangi bir hukuki mağduriyet yaşamamaları adına, tanımadıkları veya şüphelendikleri şahıslardan gelen talepleri yerine getirmemeleri ve karşılaştıkları bu tip durumlarda ilgili kolluk birimlerini bilgilendirmelerinin büyük önem arz ettiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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