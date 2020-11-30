Türkiye salgın döneminde büyümede olumlu ayrıştı
|30 Kasım 2020 19:22
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Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği yıllık bazda yüzde 6,7'lik performansla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında büyüme kaydeden tek ülke oldu.
- Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü
AA muhabirinin OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla yılın ilk yarısında keskin düşüşler gösteren gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), üçüncü çeyrekte OECD ülkeleri için yüzde eksi 4,1 olarak hesaplandı.
Söz konusu dönemde ekonomik daralma Avrupa Birliğinde yüzde 4,3, Avro Bölgesi'nde yüzde 4,4 şeklinde kayıtlara geçti.
OECD ülkelerinden Norveç üçüncü çeyrekte yüzde 0,1, Güney Kore yüzde 1,3, İsrail yüzde 1,4, Litvanya yüzde 1,7, Polonya yüzde 2 küçüldü.
Üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla daralanlar ise yüzde 10,3 ile Şili, yüzde 9,6 ile Birleşik Krallık ve yüzde 9,5 oldu.
Öte yandan üçüncü çeyrekte ABD ekonomisi yüzde 2,9 ve Fransa ekonomisi yüzde 3,9 küçülürken, Almanya'da da geçici büyüme oranı yüzde eksi 4 olarak hesaplandı.
Türkiye ekonomisinde toparlanma işaretleri
Türkiye ekonomisi ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyürken, ikinci çeyrekte ise salgının etkisiyle yüzde 9,9 daralmıştı. Ekonomi normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte ise yüzde 6,7 büyüme kaydetti.
Böylece Türkiye, üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında pozitif büyüme kaydeden tek ülke oldu.
Ayrıca ilk Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı ve OECD üyesi olmayan Çin de salgın sonrası ekonomik toparlanmasını sürdürerek, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüme gösterdi.
OECD verilerine göre bazı ülke ve ülke gruplarının açıklanan üçüncü çeyrek büyüme oranları şöyle:
Ülke-ülke gruplarıBüyüme oranı (%)
|Ülke-ülke grupları
|Büyüme oranı (%)
|Türkiye**
|6,7
|Norveç
|-0,1*
|Güney Kore
|-1,3
|İsrail
|-1,4
|Litvanya
|-1,7
|Polonya
|-2
|Slovakya
|-2,2*
|Hollanda
|-2,5*
|İsveç
|-2,7
|Finlandiya
|-2,8
|ABD
|-2,9
|Letonya
|-3,1
|Danimarka
|-3,4
|Fransa
|-3,9
|Almanya
|-4*
|OECD
|-4,1
|AB
|-4,3
|Avro Bölgesi
|-4,4
|Kanada
|-4,6*
|Macaristan
|-4,7
|İtalya
|-4,7
|Belçika
|-5,1*
|Avusturya
|-5,3
|Çek Cumhuriyeti
|-5,8
|Portekiz
|-5,8
|Japonya
|-5,9
|Meksika
|-8,6
|İspanya
|-8,7*
|Kolombiya
|-9,5
|Birleşik Krallık
|-9,6
|Şili
|-10,3
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