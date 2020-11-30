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Erdoğan: Aşı, sağlık çalışanlarından başlanarak yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 milyon dozluk aşı anlaşması yapıldığını, aşıların sağlık çalışanlarından başlanarak uygulanacağını açıkladı
 30 Kasım 2020 21:04
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Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "50 milyon dozluk aşı anlaşmasını yaptık. Aşılar sağlık çalışanlarından başlanarak yapılacak" dedi.
Memurlar.Net
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