Cenaze namazları en fazla 30 kişiyle kılınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, Cenaze namazlarının aile yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınabileceğini belirtti
|30 Kasım 2020 20:09
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