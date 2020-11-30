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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar eleştirilerine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı Katar bizi ele geçiriyor diye zırvalayan kimse çıkmadı." dedi
 30 Kasım 2020 20:25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar eleştirilerine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesinin Katar'a satılması konusuna değindi.

Katar'ın uluslararası yatırımlarını hatırlatan Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine cevap verdi.

Erdoğan, "FETÖ, YPG/PKK'ya kadar terör örgütünün borazanlığını yapanlar ülkemizin güvenliğini genişletme gayretlerini engellemeye çalışıyorlar. Azerbaycan ve Katar gibi ülkemizdeki dostluklarını gösterenlere saldırdıkça saldırıyorlar.

Ülkemizde husumet gösterenlerin argümanlarıyla bizi hedef alıyorlar. Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara ülkeye gelmeyin mesajı veriyorlar. Bunların kinlerinin sebebi ne Borsa İstanbul ne de Sakarya'daki fabrikadır. Bunları derdi bizatihi Türkiye ve Türk milletiyle, ülkenin hedefleriyledir.

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu'nun uhdesindeki yüzde 10'luk hissesinin Katar'a satışı yapıldı.

Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır. Bay Kemal bunu öğren, bunu bil, bu sana lazım.

Katar Yatırım Otoritesi aralarında Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerin bulunduğu 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı olan küresel bir kuruluştur.

Bu kuruluş Londra borsasının da yüzde 10,3'üne sahiptir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı Katar bizi ele geçiriyor diye zırvalayan kimse çıkmadı.

Almanya'nın tapusunu, İngiltere'nin tapusunu Katarlılara veren de çıkmadı. Aksine yapılan yatırımdan herkes memnuniyet durdu. Bu tür yatırımlar ülkemize duyan güvenin işaretidir. Bundan niye rahatsız oluyorsun.

Türkiye'nin ilk çeyrekte büyümesi, üretim ve istihdamın güçlenmesi bakımından çok önemli. Ülkemizin yerli ve uluslararası yatırımcılar için cazibesini daha da arttıracağız. Son 15 yılda ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda, onu Amerika ve İngiltere takip ediyor. Katar 17. sıradadır.

Türk yatırımcılarımızın yurt dışında yatırım yapmalarını teşvik ettik. Uluslararası sermaye yatırımları hem yatırım yaphan ülkeye, hem de yatırım yapılan ülkeye ekonomik fayda sağlıyor. CHP ve bir kısım medya Katar Yatırım Otoritesi Borsaistanbul'a ortak oldu diye ortalığı birbirine katıyor. 2018 yılına kadar da Amerikalı Nazdak Borsaistanbul'un yüzde 7 ortağıydı.

O zaman niye 'Avrupa, Amerika Türkiye'yi ele geçiriyor' diye yaygara koparmadınız. Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. Paranın rengi, dini yoktur, para paradır. 28 Şubat'ta olduğu gibi sermayeyi renklere bölenlerden de olmadık."
Memurlar.Net
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