'Yeni kararlar, Salı akşamından itibaren uygulanacak'
İletişim Başkanı Fahretttin Altun: Kararlar, Salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.
|30 Kasım 2020 20:30
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İletişim Başkanı Fahretttin Altun, küresel salgınla mücadele kapsamında alınan karaların Salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Altun'un açıklaması şu şekilde:
Sayın Cumhurbaşkanımız Kabine toplantısı sonrasında küresel salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri açıklıyor. Kararlar, Salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak. Bu tür tedbirlerle salgının artışını önleyecek, milletçe el ele verip bu tehdidi bertaraf edeceğiz.
Kabine toplantısı sonrasında bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi akşam 21:00'den ertesi gün saat 05:00'e kadar sokağa çıkmanın kısıtlanacağını belirtmişti.
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