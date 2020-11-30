İran Devrim Muhafızları Komutanı saldırıda hayatını kaybetti
Al Arabiya'nın haberine göre İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, Suriye-Irak sınırında insansız hava aracı (İHA) saldırısında öldürüldüğü iddia edildi. Saldırıda İHA'nın Shahdan'ın içinde bulunduğu aracı hedef aldığı iddia edildi.
|30 Kasım 2020 20:55
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