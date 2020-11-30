Egemen Bağış, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "insanlığın en büyük barış projesi" olarak tanımladığı Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Türkiye-AB iş birliği lüks değil, bir gereklilik." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Bağış, Prag'daki Türk Büyükelçiliğinde, Middle East Monitor'a Türkiye-AB ilişkileri ve ABD seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Middle East Monitor'daki röportaja göre, Bağış, "İnsanlığın en büyük barış projesi olan AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

"AB üyesi ülkelerin tarihine baktığınızda, günümüz Avrupası ile tam bir tezat oluşturan çok sayıda savaş, kan, kin, düşmanlık, nefret, gözyaşı görüyorsunuz. AB ile ilgili en şaşırtıcı şey, bu birliğin tarihinde hiçbir AB üyesinin başka bir AB üyesine tek bir kurşun bile atmamış olmasıdır." diyen Egemen Bağış, buna rağmen AB'nin uyguladığı bu sistemin, Birlik üyelerinin AB dışı ülkelere ateş açmasına veya tam tersi duruma engel olamadığını dile getirdi.

- "Türkiye'nin AB'ye girmesi Türkiye'den ve AB'den de daha büyük projedir"

Bağış, "Bu barış projesini kıta dışına taşıyarak küresel bir barış projesine dönüştürmeliyiz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa ve Asya arasındaki konumundan gelen köprü rolünün AB tarafından tanınması gerektiğini aktaran Büyükelçi Bağış, "Türkiye, batının en doğusu ve doğunun en batısıdır. Asya'nın en Avrupalı ülkesi ve Avrupa'nın da en Asyalı ülkesiyiz. Türkiye'nin AB'ye girmesi Türkiye'den ve AB'den de daha büyük projedir ve aynı zamanda dünya istikrarı ve dünya barışı için de çok önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Bağış, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarının yüzde 70'i, Türkiye'nin kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda yer alıyor ve Türkiye'nin batısında bulunan AB'nin bu kaynaklara erişmesi gerekiyor. Bu konuda AB ve Türkiye'nin birbirine ihtiyacı var. Gerçekten de yol Türkiye'den geçiyor. Enerji, Avrupa ülkelerinin Rusya'nın arzına olan bağımlılıklarını azaltmak için uzun süredir uğraştıkları bir sorun. Türkiye, Karadeniz'de 450 milyar metreküpten fazla gaz rezervi keşfinin kanıtlanması ile birlikte bu konuda Batı'ya giden enerji kaynaklarının yeni bir merkezi ve geçiş yolu olacak gibi görünüyor. Türkiye, ayrıca bu amaçla geçtiğimiz ay faaliyete geçmeye ve ilk kez doğrudan Azerbaycan'dan Avrupa'ya gaz iletmeye hazır olduğu duyurulan stratejik Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nı (TANAP) kullanmayı hedefliyor."

- "Türkiye-AB iş birliği lüks değil, bir gereklilik"

Egemen Bağış, Türkiye'nin bölgesel enerji piyasasında gittikçe artan varlığının ve Rusya kaynaklı olmayan doğal gaz talebinin yanı sıra güvenlik ve göç kontrolü konularında sağlayabileceği destek düşünüldüğünde, AB ile Türkiye arasında iş birliğinin "lüks değil, bir gereklilik" olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin AB üyeliğinin önünde engellerden birinin Müslüman kimliği olduğunu aktaran Bağış, sadece Türkiye değil, nüfusunun tamamı Müslüman dahi olmayan ve Türkiye'den daha küçük bir ülke olan Bosna Hersek'e yönelik olarak bile aynı korkunun yaşandığını dile getirdi.

Büyükelçi Bağış, "Eski Yugoslavya'nın AB üyeliğinden en uzaktaki bölümü Bosna Hersek'tir ve bunun sebebi Bosna Hersek'teki Müslüman kimliği ve hepsi Müslüman değil! Ama yine de acı çekiyorlar." ifadesini kullandı.

Avrupalılar arasında gereksiz bir Türkiye ve Müslüman korkusu oluştuğunu söyleyen Bağış, "AB Bakanıyken, Türkiye'ye gelen Avrupalıların Türkiye'nin AB üyeliğine çok daha olumlu baktıklarını, Türkiye'nin AB üyeliğine çok kuşkuyla yaklaşanların aslında Türkiye'ye hiç gelmeyenler olduğunu fark ettim. Dolayısıyla bu cehalet, hepimizin mücadele etmesi gereken büyük bir sorundur" değerlendirmesi yaptı.

- "Biden, Türkiye'nin önemini ve ilişkilerin kırılganlığını anlayacaktır"

Egemen Bağış, daha önce önemli bir zaman geçirdiği ABD'deki son seçimler hakkındaki düşüncelerini de ifade etti.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın geçen yıl yaptığı kayıtlarda aylar önce ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar partisine yönelik Türk muhalefetini destekleme konuşması konusuna ciddi bakmayan Bağış, bunun sadece seçim kampanyası dahilinde yapılan bir konuşma olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Bir Türk atasözüne atıfla "Taç giyen baş akıllanır" diyen Egemen Bağış, şunları kaydetti:

"Bence bunların hepsi bir kampanyaydı. Tüm başkan adayları, adaylık süreçlerinde Türkiye'ye saldırdılar ve yemin edip devlet kurumlarından brifing aldıktan sonra tonlarını değiştirdiler. Ve bu herkes için doğru, hiçbiri istisna değil. Yeni Başkan Biden göreve başladığında Türkiye'nin önemini ve ilişkilerin kırılganlığını anlayacaktır."