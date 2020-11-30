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Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti.
 30 Kasım 2020 21:05
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Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti.

Anadolu Ajansı
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