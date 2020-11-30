Erdoğan, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ı kabul etti.
|30 Kasım 2020 21:05
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Egemen Bağış, Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi
30 Kasım 2020 21:04
|Vaka sayısı 31 bini geçti
30 Kasım 2020 20:39
|'Yeni kararlar, Salı akşamından itibaren uygulanacak'
30 Kasım 2020 20:30
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar eleştirilerine cevap verdi
30 Kasım 2020 20:25
|Erdoğan: Hafta sonları artık evlerimizdeyiz
30 Kasım 2020 19:56
|CHP Sözcüsü Öztrak: Asgari ücret 3 bin 100 TL olmalı
30 Kasım 2020 18:34
|MSB duyurdu: Azerbaycan Ordusu'na destek başladı
30 Kasım 2020 18:28
|Bakan Akar: TSK'ya dil uzatanlara gereğini yapacağız
30 Kasım 2020 16:28
|Hafta sonu sokağa çıkmak tamamen yasaklanabilir
30 Kasım 2020 14:48
|Oy verdiğin partinden sonra en çok hangi partiyi beğeniyorsun?
30 Kasım 2020 11:39