Özel kreşler de, yüz yüze eğitime ara verdi mi?

Bilindiği üzere, MEB'in verdiği yetki doğrultusunda il milli eğitim müdürlükleri yerel bazda, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında, uzaktan eğitim kararı almaktaydı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok il milli eğitim müdürlüğü, uzaktan eğitim kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir." dedi.

Ancak bu açıklamadan, resmi kurumların yanı sıra özel kreşlerin de uzaktan eğitime geçip geçmediği net olarak belirtilmemiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya hesabından sadece, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını paylaşmıştır.

Özel kreşlerde görev yapanlar, bu konudaki net açıklamanın yapılmasını bekliyor.