Bazı kamu kurumlarında mesai saatleri 10:00-16:00 olarak uygulanacak

ESNEK ÇALIŞMADA MEMUR SÜT İZNİNİ NASIL KULLANIR? Süt izni sürelerinin günlük kullanılması gereken bir izin olması, birleştirilerek topluca kullanılmasının mümkün olmaması karşısında süt izninin sadece mesaiye gelinen günlerde kullanılabileceğini; dönüşümlü çalıştığı veya günlük mesai saatleri artırıldığı için bazı günler mesaiye gelmeyen memurun süt izni kullanım süresinin bu durumdan etkilenmeyeceğini, süt iznini mesaiden erken ayrılarak kullanmayı tercih eden ve mesaisi akşam saat 7'de biten personelin, birbuçuk saat öncesinde saat 17.30' da işten ayrılabileceğini değerlendirmekteyiz.