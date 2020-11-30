Bazı kamu kurumlarında mesai saatleri 10:00-16:00 olarak uygulanacak
|30 Kasım 2020 21:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan tam 2 hafta önce virüsle mücadele için bir dizi tedbir açıklamıştı. Ancak yeni hasta ve can kayıpları geçen süreçte 2 katına çıktı. Bu durum karşısında kısıtlamaların kapsamı genişletildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından korona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.
Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının belirleyeceği zorunlu hizmetler dışındaki kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası olarak uygulanabilecek.
Memurlar.net'in notu: Açıklamada, saat 10: ila 16:00 arasındaki yeni mesai saati uygulamasından, "zorunlu kamu hizmetleri"nin istisna tutulduğu belirtilmiştir. Bu zorunlu hizmetlerin neler olacağı İçişleri Bakanlığınca belirlenecektir.Erdoğan: Hafta sonları artık evlerimizdeyiz
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