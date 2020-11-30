EGM, rap müzik yarışması düzenledi
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışma için 30 Nisan 2021 tarihine kadar "www.rapburada.com" sitesinden başvuru yapılabilecek
|30 Kasım 2020 21:52
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek amacıyla rap müzik yarışması düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Narko Yarışma Projesi" kapsamında, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ödüllü yarışmada, başvurular başladı.
Yarışmada, birinciye 20 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin Türk lirası verilecek.
Katılımcılar, 30 Nisan 2021 tarihine kadar "www.rapburada.com" sitesinden başvurabilecek, yarışmanın sonuçları 15 Haziran 2021'de açıklanacak.
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