MHP Milletvekili koronavirüse yakalandığını duyurdu
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|30 Kasım 2020 21:58
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MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kaşıkçı, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.
Test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı.
"Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
Kıymetli hemşehrilerim.Lütfi KAŞIKÇI (@lutfikasikci) November 30, 2020
Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza Allahtan acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/N4UZaH6TMT
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