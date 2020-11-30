Tarım Bakanlığı'ndan 'su temini anlaşması' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Katar ile su yönetimi konusunda imzalanan mutabakat zaptının su kaynakları yönetimi, kaynakları koruma ve geliştirmeyi kapsadığını, iki ülkenin birbirinden 'su temini, su nakli, suyun paylaşılması vb.' hususları ise içermediğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye ile Katar arasında su yönetimi alanında imzalanan işbirliği mutabakat zaptı hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Tarafların su yönetimi alanındaki teknolojik ve bilimsel yeteneklerini güçlendirmek ve ortak çıkarlar ve bütünleyici etkinlik temelinde iki ülke arasında su yönetimi alanında işbirliğini güçlendirmek ve teşvik etmektir. Söz konusu mutabakat zaptı iki ülke arasında entegre su kaynakları yönetimi, su kaynaklarını koruma ve geliştirme, su kalitesini ve miktarını izleme, su kaynaklarını, bu kaynakların gıda güvenliği ile ilişkilerini yönetme, yeraltı suyu sistemini ve doğal ve yapay beslenmeyi yönetme ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkilerinin araştırılması hususlarını kapsar" denildi.

Açıklamada, anlaşma ile ayrıca su tesisleri sistemleri yönetimi, enerji verimliliğinin arttırılması, iletim ve dağıtım ağlarında kullanılan malzemeleri ve bunların bakım yaklaşımlarının yönetilmesi, müşteri şikayetlerini, yanıt mekanizmasını, çözüm yaklaşımlarını ele alma yöntemleri, nitelikli su izleme, su arıtma ile kimyasal kullanımda verimliliği artırma, her iki ülkede su kaynaklarını geliştirmek için en son teknolojileri uygulama, gelir getirmeyen suyu (GGS) azaltmak, şebekelerde su kaçağı ve su kaybını tespit etmek için en son teknolojileri uygulamak, su kullanımı koruma programlarının iyileştirilmesi ve bu alandaki en son teknolojilerin uygulanması konularında karşılıklı ziyaretler, seminerler, sempozyumlar, konferanslar düzenlenmesi, ilgili araştırma enstitüleri arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesi ile bilgi alışverişi yoluyla işbirliğinin mümkün kılındığı ifade edildi.

Bakanlık, mutabakat zaptının iki ülkenin birbirinden "su temini, su nakli, suyun paylaşılması vb." hususları içermediğini belirtti.