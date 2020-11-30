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Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında 36 sanık hakim karşısına çıktı

Çubuk'taki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili 36 sanık hakim karşısına çıktı- Davanın görülmesine 1 Mart 2021'de devam edilecek
 30 Kasım 2020 22:39
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Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında 36 sanık hakim karşısına çıktı

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ve avukatları ile Kılıçdaroğlu'nun ve diğer müştekilerin avukatları katıldı. Birçok CHP yöneticisi ve milletvekili de duruşmayı takip etti.

Sanıkların savunmalarının alındığı duruşmada konuşan sanık Fahrettin Abacı, Kılıçdaroğlu'na herhangi bir kini olmadığını ifade ederek, "Kılıçdaroğlu da devlet adamı. Saygım sonsuz. Ameliyat olmuştum. Ezilmemek için elektrik direğine çıktım. Burada tepki de gösterdim. Bundan da pişmanım. Evin önünde de vardım ama sadece dolandım." diye konuştu.

Sanık Mustafa Amir olay sırasında, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attığını, ancak Kılıçdaroğlu'na hakaret etmediğini, saldırıda bulunmadığını savundu.

Sanık Yunus Karakoç da sadece "Şehitler ölmez vatan bölünmez." sloganı attığını, Kılıçdaroğlu'na vurmaya çalışmadığını kaydetti. Karakoç, "Bu olayın oluşmasının sebebi CHP'nin HDP'ye sempatisidir." dedi.

Sanık Ayşe Resimci, "Olay günü ben de bağırdım, çağırdım. Ama parti aracına taş atmadım. Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evden çıkmasını da engellemedim." diyerek kendisini savundu.

Sanık Elif Gölyeri, "Gurbet Sarıyer, 'Evi terörist bastı. Daha geçen hafta benim yeğenimi öldürdüler. Aracı taşlayın.' dedi. Ben de yerden aldığım taşı arabaya attım." şeklinde konuştu.

Savunma yapan sanık Engin Horat, söyleyecek bir şeyi olmadığını, bir anlık galeyanla arabaya taş attığını ancak arabada şoför dışında kimseyi görmediğini ifade etti.

Eray Kuş da Kılıçdaroğlu'nu olay günü görmediğini, taş atmadığını ileri sürdü. Soruşturma savcısına, "araca küçük bir taş attığını" söylediği hatırlatılan Kuş, "Baskı altındaydım. Korktuğum için ifademi böyle verdim." diye konuştu.

Sanık Gurbet Sarıyer, "Anarşisti taşlayın, kovun buradan." dediği ve CHP aracına taş attığı suçlamalarını reddetti.

Sanık Güngör Aşık ise "Ben hakaret etmedim, bağırmadım. Bir kızgınlıkla bir şey salladım. Taş olduğunu jandarmada gördüm. Pişmanım." dedi.

Sanık Sevim Gölyeri, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı eve yönelik, "yakın bu evi" demediğini, bu ifadeyi kullanan kişinin, ev sahibi Rahim Doruk'un annesi olduğunu, bu sözleri kullandıktan sonra da kadının bayıldığını anlattı. Sanık Gölyeri, "evi yakın" diye birden fazla kişinin söylediğini bildirdi.

Duruşmada, sanıklar Salih Çataltepe, Yakup Karakoç, Güngör Aşık, Mehmet Küçük, Mustafa Baş, Salih Azder, Ayhan Bedava, Büşra Kırık, Cahit Köse, Cihan Karahisar, Mutlu Bedava ve Yunus Cansız da savunma yaptı ve üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

- Ara kararlar

Savunmaların ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, beyanda bulundu.

Çelik, Sivas'ta yaşanan Madımak olayını hatırlatarak, müvekkili Kılıçdaroğlu'nun da öldürülmeye çalışıldığını ve "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yetkili mahkemenin ağır ceza mahkemeleri olduğunu belirterek davada görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

Sanık avukatları ise Çelik'in talebinin reddi yönünde karar verilmesini istedi.

Müzakerenin ardından ara kararı açıklayan Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, görevsizlik kararının reddine ve bazı sanıkların uygulanan adli kontrol şartlarının kaldırılması taleplerinin reddine hükmetti.

Davanın görülmesine 1 Mart 2021'de devam edilecek.

- İddianame

İddianamede, 21 Nisan 2019'da Çubuk'un Akkuzulu Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de düzenlenen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolarla başlayan olayların devamında, sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Yıldırım Kaya, Murat Emir, Deniz Demir, Barış Bozkurt, Kenan Nuhut ve Cahit Yetişir ile CHP tüzel kişiliğinin "müşteki" olarak gösterildiği iddianamede, Aytuğ Kaan Gök ve Remzi Kaygusuz ise "mağdur" olarak yer alıyor.

Sanıklar, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralamaya teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "suç işlemeye tahrik", "alenen hakaret" ve "siyasi partilerin maliki olduğu eşyaya zarar vermek" suçlarından yargılanıyor.

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün "kamu görevlisini kasten yaralamak" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapsi istenirken, diğer sanıklar için 1 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen sürede hapis cezası talep ediliyor.

Sarıgün, emniyetteki ilk ifadesinde, "Kılıçdaroğlu'nu karşımda görünce sinirlerime hakim olamayarak bir kez yumruk attım." ifadelerini kullanmıştı.

Savcılık sorgusunda ise Sarıgün, Kılıçdaroğlu'nun korumalarından birinin omzuna vurması üzerine gayri ihtiyari yumruğunu savurduğunu iddia etmiş ve yumruğun Kılıçdaroğlu'na denk geldiğini savunmuştu.

Anadolu Ajansı
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