Moody's: Kısıtlamalar ekonomik toparlanmayı yavaşlatacak
|30 Kasım 2020 23:12
|+Aa- Yazdır
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, kasım ayına yönelik Avrupa için "Kovid-19 Toparlanma Monitörü" raporunu yayınlandı.
Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında kamuda kısıtlamaların yeniden uygulanmasının ve bunun sonucunda ekonomik faaliyetlerindeki yaşanan kesintilerin, Avrupa'nın en büyük beş ekonomisi olan Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya'da ekonomideki toparlanma ivmesini yavaşlatacağı vurgulandı.
Raporda, salgının yayılması konusunda endişelerin arttığı ve tüketici güveninin düştüğü ortamda, son kapatma ve kısıtlamaların talepte ılımlı bir düşüşe yol açmasının muhtemel olduğu, bununla birlikte ekonomik faaliyetlerde herhangi bir geri gidişin sınırlı olacağı da belirtildi.
Tüketicilerin fazla nakit biriktirme olasılığının Kovid-19'ın ikinci dalgasında düşük olduğuna yer verilen raporda, krize karşı politika desteklerinin uzatılmasına rağmen, yenilenen kısıtlamaların ücretli çalışanlar üzerinde olumsuz ektisi olacağına vurgu yapıldı.
Kovid-19'da ölenlerin sayısının belli bir seviyede istikrar kazandığına yer verilen raporda, Kovid-19 aşısının geliştirilmesine yönelik olumlu haberlerin henüz endişeleri azaltmadığına vurgu yapıldı.
Raporda, "Olumlu aşı haberlerinin aşının uygulanmasına kadar hane halkının endişe düzeylerini önemli ölçüde azaltması olası değildir." denildi.
Raporda, Kovid-19'un ikinci dalgasında kısıtlamaların ilk dalgadaki kısıtlamalardan daha hafif olduğuna yer verilerek, "Ülkeler arasında farklılıklar devam etmektedir. Her yerde daha az kısıtlama, önceki kısıtlamaya kıyasla ekonomik faaliyetlerdeki kesintiyi sınırlayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk pay devri tamamlandı
30 Kasım 2020 21:07
|Üçüncü çeyrek büyümesinin kompozisyonu umut verdi
30 Kasım 2020 19:34
|Türkiye salgın döneminde büyümede olumlu ayrıştı
30 Kasım 2020 19:22
|Bakan Elvan: Büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz
30 Kasım 2020 12:57
|'Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek'
30 Kasım 2020 12:54
|BDDK'dan yeni normalleşme adımı
30 Kasım 2020 10:37
|Üçüncü çeyrekte büyüme rakamları açıklandı
30 Kasım 2020 10:00
|Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı
30 Kasım 2020 09:26
|Normalleşme ve reform söylemi yabancıyı cezbetti 20 milyar $ finansman
30 Kasım 2020 09:10
|Tarladan sofralara 'tatlı' yolculuk
29 Kasım 2020 21:31