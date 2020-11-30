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Gülistan Doku soruşturmasında bir polise kamu davası açıldı

Gülistan Doku'nun kaybolmasından sorumlu tutulan erkek arkadaşı Zaynal Abakarov'un polis olan üvey babası E. Y. hakkında kamu davası açıldı.
 30 Kasım 2020 23:23
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Gülistan Doku soruşturmasında bir polise kamu davası açıldı

Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Doku'nun en son görüştüğü kişi olan ve olayda adı baş şüpheli olarak geçen Zaynal Abakarov'un babası olan E. Y. açığa alınmıştı.

Başsavcılık, E.Y. hakkında, kamu görevlisi sıfatıyla elde ettiği bilgileri paylaşmaktan kamu davası açtı.
Memurlar.Net
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