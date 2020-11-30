İBB, dolar borçlanma için yetkilendirme yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracı için yetkilendirme yaptı.
|30 Kasım 2020 23:29
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracı için bugün bir dizi yatırımcı görüşmesi düzenlemek üzere ortak talep toplayıcılar olarak BNP Paribas, JP Morgan, Nomura ve Societe Generale'i; lider yönetici olarak da ING Bank'ı yetkilendirdi.
Bloomberg'in haberine göre tahvilin beklenen kredi notları, Fitch BB-, Moody's B2 oldu.
Vakıfbank dolar cinsi tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları düzenlemeleri için bankalara yetki verdi.
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