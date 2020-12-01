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2020 \ İçişleri Bakanlığı Genelgeleri

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlere ilişkin 2 genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi.
 01 Aralık 2020 00:03
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İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve yeni tedbirlere ilişkin 2 genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00-05.00 arası, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeni önlemler kapsamındaki ilk sokağa çıkma kısıtlaması bugün (Salı) 21.00'de başlayıp çarşamba sabah 05.00'te bitecek.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Kısıtlama kapsamında hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta ve restoranlar cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulabilmesi için istisna dışındaki tüm iş yerleri hafta içi 20.00'de kapanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzerindekilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak

Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek.Kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirlerarası seyahat izne tabi olacak.

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Kısıtlama ve tedbirler genelgesi için;TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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